Niessl: Hochwasserschutz muss erste Priorität im Bereich der Förderungen erhalten

Hochwasserschutz ist Menschenschutz. Hochwasserschutz schützt Hab und Gut der Menschen.

Eisenstadt (OTS) - Niessl im Vorfeld der LH-Konferenz: "Ich nehme sowohl den Landwirtschaftsminister als auch die Finanzministerin in die Pflicht - die ausständigen finanziellen Mittel zur Finanzierung des Hochwasserschutzes unverzüglich zur Verfügung zu stellen!"

Im Vorfeld der morgigen LH-Konferenz rückt Burgenlandes LH Hans Niessl mehrere Themen in den Vordergrund: Bildung muss weiterhin verbessert werden, die finanziellen Mittel für die Kohäsionspolitik müssen zur Verfügung stehen und der Katastrophenschutz muss effizienter gestaltet werden.

Bei der morgigen Landeshauptleutekonferenz in Vorarlberg spricht sich Burgenlands Landeshauptmann Hans Niessl für weitere Verbesserungen im Bereich Ganztagesbetreuung und für eine Verlängerung der 15a-Vereinbarung aus. "Das Burgenland ist im Österreichranking auf den 2. Platz gerückt und kann mit einer schulischen Tagesbetreuung von rund 27% direkt hinter der Bundeshauptstadt Wien (33%) aufwarten. Wir wünschen uns eine Verlängerung der 15a-Vereinbarung, damit wir auch zukünftig die finanziellen Mittel für Personal und Infrastruktur zur Verfügung haben. Wir wollen einen weiteren Ausbau der ganztägigen Schulformen und werden uns dafür auch einsetzen", so der Landeshauptmann.

Im Bereich Erwachsenenbildung fordert das Burgenland auch eine 15a-Vereinbarung damit so genannte Brückenkurse - das sind Lehrgänge für den Pflichtschulabschluss - durchgeführt werden können. Für LH Niessl ist die Grundschulausbildung ein besonders wichtiges Thema für die Bildung der Bürgerinnen und Bürger.

Für den burgenländischen Landeshauptmann steht aber auch das Thema EU-Mittel im Vordergrund der morgigen Verhandlungen.

"Zur Aufteilung der EU-Mittel ist zu sagen, dass für das Burgenland es besonders wichtig ist, dass die Einstufung als Übergangsregion bei der finanziellen Einstufung besonders berücksichtigt wird. Wir grenzen als Region an drei neue EU-Länder, die Ziel-1-Gebiet sind. Ein zu großes Fördergefälle würde den Aufstieg des Burgenlandes massiv bremsen."

Weiter: "Die EU-Regionalförderung ist einer der wichtigsten Motoren für Wachstum und Beschäftigung. Die positive Entwicklung des Burgenlandes mit neuen Arbeitsplätzen ist nur durch gute finanzielle Rahmenbedingungen möglich", argumentiert Niessl.

Nach den zahlreichen Überschwemmungskatastrophen und Muren in Österreich wird auch der Katastrophenschutz Thema der Konferenz werden. "Beim Katastrophenschutz ist für uns von erheblicher Bedeutung, dass die Bewältigung von Naturkatastrophen künftig noch effizienter als bisher gestaltet wird. Für das Burgenland gibt es im Bereich des Hochwasserschutzes einen Rückstand von 5,6 Millionen Euro von Seiten des Bundes. Ich nehme sowohl den Umweltminister als auch die Finanzministerin in die Pflicht und fordere sie auf das ausständige Geld für Baumaßnahmen bereit zu stellen", so LH Niessl.

