Ärztekammer: 25 Stunden sind genug - Spitalsärzte arbeiten am Limit (2)

Spitalserhalter in die Pflicht nehmen

Wien (OTS) - Die Spitalserhalter und -träger seien gleichfalls in die Pflicht zu nehmen, betonte Dieter Kölle, zweiter stellvertretender Kurienobmann und Primararzt am Krankenhaus Schwaz. "In einzelnen Bundesländern gibt es bereits Betriebsvereinbarungen, die es ermöglichen, dass Ärztinnen und Ärzte grundsätzlich nach 25 Stunden das Haus verlassen. Allerdings ist es vielerorts noch üblich, dass nach dem Journaldienst weitergearbeitet wird oder dass am Wochenende durchgehend Dienst gemacht wird", sagte Kölle. Dieser Zustand werde von Ärzten mitunter auch freiwillig angenommen. Kölle: "Den Kolleginnen und Kollegen ist ein durchgehender Wochenenddienst oft lieber als die Aufteilung des Dienstes auf mehrere Wochenenden. Zudem muss ja der Routinebetrieb aufrechterhalten werden." Abhilfe schaffen könnte zusätzliches Personal, was allerdings aufgrund der anfallenden Kosten nicht immer umsetzbar sei. "Den Spitalsträgern sollten die Sicherheit der Patienten und die Gesundheit der Ärzteschaft schon etwas wert sein", forderte Kölle.

Personalreserven seien allein schon deshalb notwendig, um Leistungseinschränkungen zu vermeiden. Zu bedenken sei auch, dass vor allem ältere Ärztinnen und Ärzte immer seltener bereit seien, lange Dienste zu versehen. Dies habe in erster Linie gesundheitliche Gründe: "Der Stress im Nachtdienst erhöht das Risiko kardiovaskulärer Erkrankungen, auch die Gefahr eines Burn-Outs steigt", erklärte Kölle. Es stehe zu befürchten, dass die Belastungen in den kommenden Jahren weiter steigen würden. Schon jetzt gebe es in manchen Fächern zu wenige Ärztinnen und Ärzte, der Bedarf werde allein in den Spitälern bis zum Jahr 2030 um mehr als 4.700 zusätzliche Medizinerinnen und Mediziner steigen. In letzter Zeit werde die Problematik von Spitalsträgern zwar zunehmend erkannt, die flächendeckende Umsetzung des 25-Stunden-Dienstes stehe aber noch aus und müsse dringend eingeführt werden, bekräftigten die drei Standespolitiker abschließend ihre Forderung. (slv)(Schluss)

