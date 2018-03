Kärntner Embatex AG spendete über 500.000 Euro für Rote Nasen Clowndoctors

Charity-Aktion für kranke Kinder in Spitälern bereits auf fünf Länder ausgeweitet

Wien (OTS) - In den ersten zehn Jahren der Aktion "Recycling4Smile" spendete die auf umweltfreundliches Recycling von Tonerkartuschen und Druckerpatronen spezialisierte Kärntner Embatex AG mit Hilfe von zahlreichen namhaften Kunden 500.000 Euro an die Organisation "Rote Nasen Clowndoctors". Mit diesem Geld konnten mehr als 1.000 Clownbesuche in Spitälern und medizinischen Einrichtungen realisiert werden. Die Aktion wurde vor kurzem auf Kroatien ausgeweitet und wird mittlerweile in fünf Ländern durchgeführt.

Vor genau zehn Jahren startete die Aktion Recycling4Smile (R4S), von der sowohl die Umwelt als auch kranke Menschen bis heute täglich profitieren. In diesen zehn Jahren spendete die Embatex AG mit Hilfe von zahlreichen namhaften Unternehmen, Schulen, Kindergärten, Vereinen und Privatleuten eine beachtliche Summe an "Rote Nasen Clowndoctors". "Mittlerweile gibt es R4S in fünf Ländern. Insgesamt wurden sagenhafte 500.000 Euro an Rote Nasen gespendet", erklärt Christian Wernhart, CEO der Embatex AG und Mitinitiator des Benefizprogrammes. Mit diesem Geld konnten mehr als 1.000 Clownbesuche in Spitälern und medizinischen Einrichtungen durchgeführt werden. Bei jeder Visite, die zwischen drei und vier Stunden dauert, werden im Schnitt circa 40 kleine Patienten besucht.

