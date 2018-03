Grüne lehnen neue Überwachungspläne der Innenministerin ab

Steinhauser: Beschriebene Testphase erscheint rechtswidrig

Wien (OTS) - "Die Polizei hat bereits jetzt umfassende Rechte um auf private Videoaufnahmen zuzugreifen. Diese Befugnisse gehen sogar zu weit. Für eine nochmalige Ausweitung besteht überhaupt kein Anlass, wobei völlig unklar ist, was das Innenministerium eigentlich will", kommentiert Albert Steinhauser, Justiz- und Datenschutzsprecher der Grünen, die heutigen Berichte über neue Überwachungspläne von Innenministerin Mikl-Leitner.

Besonders bedenklich findet Steinhauser, dass offenbar, wie in der Tageszeitung "Die Presse" berichtet, bereits in einer "Testphase" ein Zugriff der Polizei auf Kameras in Bahnhöfen und Zügen erprobt wird. "Dafür besteht derzeit keine Rechtsgrundlage, eine solche Testphase wäre daher rechtswidrig", stellt Steinhauser fest.

Schon jetzt kann für die Aufklärung von Straftaten durch die Justiz auf private Filmaufnahmen zugegriffen werden. "Selbst im Extremfall eines Terroranschlags wie beim Boston-Marathon wäre die jetzige Rechtslage in Österreich für die Ermittlungen völlig ausreichend. Offenbar soll hier wieder ein tragischer Anlassfall zu einer weiteren Gesetzesverschärfung genutzt werden. Dieses Muster kennen wir von der ÖVP schon länger", sagt Steinhauser, der über die Argumentation des Innenministeriums verärgert ist.

Wesentliches Element aller Videoüberwachungen ist derzeit, dass der Umstand der Filmaufnahmen öffentlich bekannt gemacht wird, so dass BürgerInnen die entsprechenden Bereiche umgehen können. "Nach den Plänen von Innenministerin Mikl-Leitner, wird die öffentliche Kennzeichnung in Zukunft irreführend sein, weil niemand weiß, ob hinter dem privaten Betreiber nicht auch die Polizei durch das Kameraauge sieht. Das schafft ein permanentes Bedrohungs- und Überwachungsgefühl, wie es in einer liberalen Gesellschaft nicht wünschenswert ist", befürchtet Steinhauser einen weiteren Schritt in den Überwachungsstaat.

