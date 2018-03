Ärztekammer: 25 Stunden sind genug - Spitalsärzte arbeiten am Limit (1)

Dienstdauer im Interesse der Patientensicherheit verkürzen

Wien (OTS) - Die höchstzulässige Dienstdauer in den Spitälern müsse zum Schutz der Patienten und der Ärzte dringend verkürzt werden, forderte die Bundeskurie Angestellte Ärzte in der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK). Die derzeit erlaubten Dienste von bis zu 49 Stunden seien "eine potenzielle Gefahr für unsere Patienten und legalisierter Raubbau an der Gesundheit der Ärzteschaft", betonte ÖÄK-Vizepräsident und Bundeskurienobmann Harald Mayer am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Patienten hätten das Recht auf einen ausgeruhten Arzt und auf höchstmögliche medizinische Qualität. Durch bessere Arbeitsbedingungen und eine gesetzliche Verankerung des 25-Stunden-Dienstes solle einerseits die Patientensicherheit gewährleistet sein. Andererseits sei es aber auch notwendig, durch attraktive Arbeitsbedingungen ärztlichen Nachwuchs in die Spitäler zu ziehen und dort zu halten. Ansonsten drohe ein Ärztemangel.

Wie gefährlich überlange Dienste sein können, habe bereits im Jahr 2009 eine Studie an der Universität Innsbruck ergeben. Mayer: "Wir wissen, dass Ärzte, die länger als 24 Stunden im Dienst sind, eine verlangsamte Reaktionsfähigkeit haben - ganz so, als hätten sie 0,8 Promille Alkohol im Blut." Die damit zusammenhängende Übermüdung stelle ein enormes Risiko dar, werde aber nicht thematisiert. "Dabei wissen wir aus dem Straßenverkehr, welche Folgen Schlafmangel haben kann. Rund fünf Prozent aller tödlichen Unfälle sind auf Übermüdung zurückzuführen, die Dunkelziffer liegt Experten zufolge vermutlich bei 30 Prozent", führte Mayer aus. Während regelmäßig gepredigt werde, dass man sich übermüdet auf gar keinen Fall ans Steuer setzen dürfe, werde von Ärzten offenbar erwartet, dass sie ohne Pausen auskommen und dennoch tadellose Arbeit liefern, kritisierte der Bundeskurienobmann.

Vor allem Turnusärzte kämen bei überlangen Dienstzeiten oft zum Handkuss, ergänzte Karlheinz Kornhäusl, stellvertretender Obmann der Bundeskurie Angestellte Ärzte und Obmann der Bundessektion Turnusärzte. "Das Kontrollamt hat Anfang des Jahres festgestellt, dass zu zwei Dritteln wir Turnusärzte unter Arbeitszeitüberschreitungen leiden. Die Turnusärzte-Evaluierung bestätigt dieses Bild", so Kornhäusl. Ruhezeiten würden nur unzureichend eingehalten, die Motivation nehme ab. Hauptursache sei die fehlende Balance zwischen Arbeits- und Freizeit. Kornhäusl: "Wie unattraktiv die Tätigkeit in einem Krankenhaus mittlerweile sein kann, sieht man sehr gut daran, dass derzeit rund 170 Turnusstellen in ganz Österreich nicht besetzt sind. Das bedeutet in der Praxis für die verbliebenen Kolleginnen und Kollegen noch mehr Arbeit, und das wiederum führt in einen Teufelskreis aus überlangen Diensten, Übermüdung, Demotivation und Qualitätsverlust." Es brauche neue Arbeitszeitmodelle, die auch dem wachsenden Frauenanteil Rechnung trügen, forderte Kornhäusl.(Forts.)

