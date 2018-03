Reminder - Morgen: Hernalser Vorstadtgespräche mit SP-Cap/Stürzenbecher u. Pfeffer

Thema: Der neue Papst Franziskus - Wende zu einer sozialeren Welt?

Wien (OTS/SPW-K) - Morgen Donnerstag, am 16. Mai 2013 finden in der Kalvarienberggasse 28A, im 17. Bezirk die Hernalser Vorstadtgespräche zum Thema "Der neue Papst Franziskus - Wende zu einer sozialeren Welt?" statt. Einleitende Worte spricht die Hernalser Bezirksvorsteherin Dr. Ilse Pfeffer. Es diskutieren Abg. z. NR Dr. Josef Cap (SPÖ-Klubobmann im Parlament), Pfarrer Dr. Karl Engelmann (Katholischer Dechant von Hernals), Carla Amina Baghajati (Frauenbeauftragte der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich) und Adalbert Krims (Herausgeber der Zeitschrift "Kritisches Christentum"). Moderiert wird die Veranstaltung vom Initiator der Wiener Vorstadtgespräche, SP-Gemeinderat Kurt Stürzenbecher. Alle Interessierten und selbstverständlich auch alle MedienvertreterInnen sind herzlich zur Veranstaltung eingeladen.

Der Klubobmann der SPÖ im Parlament, Josef Cap stellte dazu fest:

"Dieser Papst scheint sich nachhaltig gegen Ungleichheiten einzusetzen, nicht nur im ökonomischen Sinn, sondern auch bei Zugang zu Information und Bildung. Er ist gegen die Konzentration von Macht und Reichtum in den Händen Weniger, er ist gegen deregulierte Märkte." Es gibt auch Skeptiker, die meinen, die Hoffnungen würden sich wohl nicht erfüllen und es sei kein Platz für zu viel Optimismus.

Im Rahmen der von Gemeinderat Kurt Stürzenbecher initiierten Hernalser Vorstadtgespräche soll sachlich, aber erforderlichenfalls durchaus kontroversiell diskutiert werden, welche Perspektiven mit dem neuen Papst tatsächlich verbunden sind und wie groß die Chancen auf positive Veränderungen für die Katholische Kirche, aber auch weit darüber hinaus bestehen. Nicht nur die Diskutanten am Podium, sondern auch alle Gäste sollen die Möglichkeit haben, ihre inhaltlichenVorstellungen einzubringen und zu einem positiven Dialog beizutragen.

Bitte diskutieren Sie mit! Auch die VertreterInnen der Medien sind herzlich zur Veranstaltung eingeladen.

Bitte merken Sie vor:

Hernalser Vorstadtgespräche

Ort: Kalvarienberggasse 28A, 2. Stock 1170 Wien (Linie 43, Elterleinplatz)

Zeit: Donnerstag, 16. Mai 2013, 19.00 Uhr

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Klub Rathaus, Presse

Tel.: (01) 4000-81 925

www.rathausklub.spoe.at