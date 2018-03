BZÖ-Bucher zu Spindelegger: "Das war eine Rede zur Stagnation"

"Die ÖVP mit Spindelegger steht für das Altertum und nicht für eine Erneuerung oder Aufschwung"

Wien (OTS) - "Das ist eine reine ÖVP-Ablenkungsveranstaltung mit Pomp und Trara - nicht mehr und nicht weniger. Eine Rede zur Stagnation. Spindelegger und seine Partei sind für Rekordverschuldung, Bürokratieaufblähung und Rekordarbeitslosigkeit verantwortlich. Allein das BZÖ steht glaubwürdig für Steuersenkung, Bürokratieabbau und ein modernes Österreich". Mit diesen Worten kommentierte heute BZÖ-Bündnisobmann Abg. Josef Bucher die Österreich-Rede von Michael Spindelegger.

"Eine solche pompöse Veranstaltung kann aber nicht davor ablenken, dass die ÖVP die Österreicher vor allem den Mittelstand ausblutet. Die ÖVP befindet sich seit über einem Vierteljahrhundert an der Macht, posaunt permanent hinaus, die Steuern in Österreich senken zu wollen, aber im Grunde kommt immer das Gegenteil heraus. "Ich kann dieses postpubertäre Gebrabbel vom ÖVP-Obmann nicht mehr hören, egal ob das bei einer Österreich-Rede oder bei einer Rede zur Nation ist, die eigentlich und richtigerweise "Rede zur Stagnation heißen sollte. Es bewegt sich seit vielen Jahren nichts in Österreich - alles bleibt beim Alten. Auch gibt es keine Systemerneuerungen und keine echte Weiterentwicklung. Und für diesen Stillstand steht die ÖVP mit Spindelegger an der Spitze. Die ÖVP steht für das Altertum und nicht für eine Erneuerung oder für einen Aufschwung. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern, weil die ÖVP eine Partei ist, die in sich so erstarrt und unbeweglich ist, dass sie nicht einmal selbst und eigenständig vom Fleck kommt", bekräftigte Bucher.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ