ERINNERUNG: PK "1. Kindertag der Industrie", 16.5.2013, 10.00 Uhr, Haus der Industrie

mit IV-Präs. Georg Kapsch und BM Reinhold Mitterlehner

eine der wichtigsten Aufgaben der Gesellschaft ist es, Visionen, Ideen und den Glauben an die eigene Kraft in der nächsten Generation zu verankern. Kindern muss die beste Bildung geboten und das Interesse vor allem für naturwissenschaftlich-technische Bereiche bereits im Kindergarten geweckt werden. Der "Kindertag der Industrie" (KIDI) im Wiener Haus der Industrie ist das neue Format, in dem sich die Industrie in Kooperation mit dem Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend präsentiert.

Bei Vorträgen und Ideenwerkstätten sowie Workshops bei interaktiven Ständen können Kinder die Kraft und den Spirit von unternehmerischem Denken und Handeln spüren.

Der "Kindertag der Industrie" soll Kindern zwischen 8 und 12 Jahren die Themenbereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik - kurz MINT - näherbringen und insbesondere Mädchen die Möglichkeit geben, diese Zukunftsfelder kennen zu lernen.

Anlässlich des 1. Kindertages der Industrie laden wir herzlich zur

PRESSEKONFERENZ

am Donnerstag, 16. Mai 2013, 10:00 Uhr,

Ludwig Urban-Saal, Haus der Industrie, Schwarzenbergplatz 4, 1031 Wien ein.

Ihre Gesprächspartner sind:

Mag. Georg Kapsch, Präsident der Industriellenvereinigung

Dr. Reinhold Mitterlehner, Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend

Informationen zum "Kindertag der Industrie" finden Sie auch unter www.kindertagderindustrie.at.

Dr. Raphael Draschtak

Industriellenvereinigung

Mag. Volker Hollenstein

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

