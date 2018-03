FP-Kops fordert Einstellung der Spitzeltests in Volksschulen

DDR-verdächtige Aktion sofort abdrehen

Wien (OTS) - "Die Schnüffel-Umfrage in den Wiener Volksschulen trägt realsozialistische Züge und ist umgehend einzustellen", fordert FPÖ-Gemeinderat Dietrich Kops. Was haben Fragen wie Beruf der Eltern, Bücherangebot zu Hause oder kulturelle und soziale Aktivitäten mit der Familie mit Mathematikkenntnissen zu tun? Tief in die Privatsphäre von Eltern und Kindern einzudringen und Daten für dubiose Zwecke zu sammeln, kann wahrlich nur der SPÖ einfallen. (Schluss)otni

