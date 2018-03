Gesucht: Menschen WIE WIR. - ORF vergibt "Greinecker Preis für Zivilcourage 2013"

ORF sucht Persönlichkeiten mit beispielgebendem sozialem Engagement

Wien (OTS) - Im Sinne seiner sozialen Verantwortung vergibt der ORF im Juni 2013 zum 25. Mal den "Greinecker Preis für Zivilcourage". Gesucht werden Persönlichkeiten mit beispielgebendem sozialem Engagement. Als neues, frisches Gesicht der Kampagne wirbt Mari Lang in TV-Spots, die vom 20. bis 25. Mai in ORF eins und ORF 2 on air gehen, für zahlreiche Bewerbungen.

Benannt ist der Preis nach seinem Stifter, dem verstorbenen Wiener Fritz Greinecker. Greineckers Anliegen war das nachhaltige Engagement und die gesellschaftliche Vorbildwirkung. Er hat dem ORF dieses Anliegen anvertraut, der seither den aus den Erlösen der Stiftung dotierten "Greinecker Preis für Zivilcourage" vergibt.

Unter den Preisträgern der vergangenen Jahre befinden sich Persönlichkeiten wie Chris Lohner, Willi Resetarits, Pfarrer Wolfgang Pucher, Flüchtlingshelferin Ute Bock - aber man muss nicht berühmt sein, um gesellschaftliches Engagement zu zeigen. Über die Vergabe des Preises entscheidet eine vierköpfige Jury unter dem Vorsitz von Sissy Mayerhoffer, Leiterin des ORF-Humanitarian-Broadcasting.

Für den "Greinecker Preis" kann man sich selbst bewerben oder aber andere Personen oder Projekte nominieren. Ein kurzer Lebenslauf bzw. eine entsprechende Beschreibung der eingereichten Person oder des vorgeschlagenen Projekts reichen. Bewerbungen sind bis 31. Mai möglich

per Post an:

ORF-Humanitarian Broadcasting

KW: "Greinecker Preis für Zivilcourage"

Argentinierstraße 30a

1040 Wien

oder E-Mail an: greineckerpreis @ orf.at

Alle Infos auch auf http://kundendienst.ORF.at

