Präsentation der Sondermarke "Franz West" im mumok

Wien (OTS) - Gestern, Dienstag, 14. Mai 2013, stellten mumok-Direktorin Karola Kraus und Ing. Jörg Pribil in Vertretung des Generaldirektors der Österreichischen Post AG, Dr. Georg Pölzl, die neueste Sondermarke vor. Die Auslandsbriefmarke wurde von Michael Rosenfeld entworfen und von der Österreichischen Staatsdruckerei in einer Auflage von 400.000 Stück in Bögen zu je 50 Marken produziert. Als Motiv wurde ein Porträtfoto Wests gewählt. Das Schwarz-Weiß-Bild stammt von der großen österreichischen Fotografin Elfie Semotan.

Erhältlich ist die neue Sondermarke seit gestern in allen Postfilialen zu einem Preis von 70 Cent. Ab sofort ist sie auch im mumok-Shop erhältlich.

