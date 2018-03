NEWS veröffentlicht Auszüge aus neuem Stronach-Buch von Ex-Funktionär

Früherer Parteimanager bringt "Unwahr, unfair, intransparent - Inside Team Stronach" heraus

Wien (OTS) - Das Nachrichtenmagazin NEWS veröffentlich in seiner am Donnerstag erscheinenden Ausgabe Auszüge aus dem Ende Juni erscheinenden Buch "Unwahr, unfair, intransparent - Inside Team Stronach". Autor des Buches ist Michael Fichtinger, der einst mit dem Aufbau von Stronachs Partei in Niederösterreich befasst war. Fichtinger wird beim Buch-Projekt von mehreren früheren Mitkämpfern aus weiteren Bundesländern unterstützt.

Dem Buch liegen auch zahlreiche parteiinterne E-Mails zu Grunde, die NEWS abdruckt. Schonungslos wird aufgezeigt, dass intern das Motto "Nach oben buckeln, nach unten treten" gelebt wird. Exemplarisch wird etwa aufgezeigt, wie die Existenz eines Kleinunternehmers riskiert wurde, der monatelang auf die Bezahlung seiner Rechnung warten musste.

Besonders aufschlussreich ist der E-Mail-Verkehr im Zusammenhang mit der Listenerstellung und dem Wechsel von BZÖ-Politikern zum Team Stronach. Im parteiinternen E-Mail-Verkehr finden sich Zitate wie:

"Die BZÖ-Rattenpopulation schwimmt zur Stronach-Yacht" oder "Sind wir derselbe Arschverein wie die Schwarzen?"

Es werden Vorwürfe der "Freunderlwirtschaft", obskure "Fünf-Minuten-Hearings" zur Kandidatenauswahl aufs Korn genommen ("Speed-Dating") und anhand von E-Mails dargestellt, wie ahnungslos selbst Stronachs engste Vertraute waren als es um das niederösterreichische Wahlrecht ging.

Rückfragen & Kontakt:

NEWS

Chefreporter Kurt Kuch

Tel.: 01/21312-1143