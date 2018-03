ORF SPORT + mit Live-Übertragungen von den Viertelfinal-Spielen bei der Eishockey-WM 2013

Am 16. Mai im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 16. Mai 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von den vier Viertelfinal-Spielen bei der Eishockey-WM 2013 von 11.50 bis 22.45 Uhr, das Behindertensport-Magazin "Ohne Grenzen" in den Drittelpausen des vierten Eishockey-Viertelfinales, Folge zehn des Tennismagazins "ATP World Tour Uncovered" um 22.45 Uhr sowie das Funsport-Magazin mit den spannendsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 11.15 Uhr.

Live: Eishockey-WM 2013

Viertelfinale 1: Russland - USA (11.50 bis 14.45 Uhr)

Viertelfinale 2: Schweiz - Tschechien (14.45 bis 17.30 Uhr) Viertelfinale 3: Finnland - Slowakei (17.30 bis 20.15 Uhr) Viertelfinale 4: Kanada - Schweden (20.15 bis 22.45 Uhr)

Die Eishockey-WM geht in ihre finale Phase. In Helsinki duellieren einander Russland und die USA (11.50 Uhr) sowie Finnland und die Slowakei (17.30 Uhr) um den Einzug ins Halbfinale. In Stockholm treffen im Viertelfinale die Schweiz und Tschechien (14.45 Uhr) sowie Kanada und Schweden (20.15 Uhr) aufeinander.

Kommentator bei den Spielen in Helsinki ist Michael Berger, bei den Spielen in Stockholm Martin Lang.

Das Behindertensport-Magazin "Ohne Grenzen" bringt am 16. Mai den dritten Teil der Serie "Mein Weg zurück ins Leben", in der der 20-jährige Daniel Pauger die Hauptrolle spielt. Fast drei Monate nach seinem folgenschweren Snowboard-Unfall im Tiroler Alpbach, in denen er unzählige Therapieeinheiten hinter sich gebracht hat und erste Fortschritte zu sehen sind, wird der junge Tiroler mit der Tatsache konfrontiert, dass er noch einmal zurück in die Innsbrucker Unfallklinik muss. "Ohne Grenzen" zeigt, wie der ehrgeizige junge Mann mit den ersten Rückschlägen fertig wird. Mehr zu Daniel Pauger zeigt die Doku "Mein Sprung in ein anderes Leben" von Gabriele Jahn in "Sport am Sonntag" am 19. Mai um 18.15 Uhr in ORF eins.

Weiters berichtet "Ohne Grenzen" über Prothesen und spezielle Sportgeräte für Behinderte, die das Unternehmen Otto Bock herstellt, über das Rollstuhl-Basketball-Final-Four und über die Österreichischen Tischtennis-Meisterschaften für Behinderte.

"Ohne Grenzen - Das Behindertensport-Magazin" ist selbst barrierefrei - mit Audiokommentaren für blinde und sehbehinderte Menschen sowie mit Untertiteln (ORF TELETEXT Seite 777) für gehörlose und stark hörbehinderte Menschen.

http://kundendienst.orf.at/programm/behinderung. Die Sendung kann

auch via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abgerufen werden.

Das Tennismagazin "ATP World Tour Uncovered" bietet allen Tennisfans einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen der spannendsten Turniere und zeigt die weltbesten Spielerinnen und Spieler auch abseits des Tennisplatzes. Die rund halbstündigen Magazine liefern Woche für Woche Spielerporträts, vertiefende Hintergrundstorys, Geschichten abseits der Plätze, umfassende Turnierinformationen, aber auch Tennisunterricht auf hohem Niveau und taktische Analysen durch den ehemaligen US-Player Justin Gimelstob ins Wohnzimmer. Die Magazine werden in englischer Originalsprache gesendet.

Details unter presse.ORF.at.

