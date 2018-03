Wien Partner bei Schwarzmeer-Konferenz in Istanbul

Wien (OTS) - Seit Jahren ist die Stadt Wien Partner des Vereins Go-Governance, der sich mit Konferenzen, Seminaren und Runden Tischen für die Verbreitung europäischer Werte einsetzt. "Good Governance" selbst setzt sich mit guter Regierungsführung, aber auch konstruktiver Opposition, Medienfreiheit, offener Kultur, politischer Mitgestaltung, sauberer Verwaltung und Rechtsstaatlichkeit auseinander.

Nach Odessa 2011 und Tiflis 2012 fand nunmehr der dritte Teil der Konferenzreihe "Good Governance im Schwarzmeerraum" an der renomierten Kadir Has Privatuniversität statt. Hauptpartner und Motor dieser Reihe ist die Kultursektion des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten. Der Schwarzmeerraum ist neben dem Donauraum Schwerpunkt der österreichischen Außenpolitik und Außenkulturarbeit.

Mit Unterstützung des Österreichischen Kulturforums und des Generalkonsulates sowie der Region Istanbul fand als Auftakt der Konferenz die Unterzeichnung zur Errichtung eines "Internationalen akademischen Zentrums für den Donauraum und die Schwarzmeerregion" an dieser Universität statt, zu den Partnern dieser neuen Forschungseinrichtung zählen das Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM) und die Universität Salzburg. Die künftigen Arbeitsfelder sollen die Bereiche Wissenschaft, Bildung, Kultur, aber auch Wirtschaft umfassen. Österreich ist einer der größten Investoren in der Türkei.

Im Rahmen einer Pressekonferenz wurde das, von der Go-Governance-Vorsitzenden Professor Melanie Sully herausgegebene Buch "Governance and Dialogue: the Black Sea" vorgestellt. In der anschließenden Konferenz referierten ExpertInnen über jeweilige, höchst spannende, politische Aspekte aus ihren jeweiligen Schwarzmeer-Anrainer-Staaten.

Der vierte Teil der Veranstaltungsreihe findet 2014 in Süd-Russland statt.

