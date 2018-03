"Foto-Finish": Pereira laut Scala-Auskunft einer von drei verbliebenen Kandidaten

Kritik von Haslauer: "Wir halten ihn nicht auf"

Wien (OTS) - Alexander Pereira hat als Bewerber um die Intendanz der Mailänder Scala nur noch zwei Konkurrenten. Das erklärt der Pressesprecher des Hauses, Carlo Maria Cella, in der morgen erscheinenden NEWS-Ausgabe. Cella wörtlich: "Es wird noch in diesem Monat eine Entscheidung geben. Die Entscheidung liegt beim Bürgermeister, im Moment ist es ein Foto-Finish. Es gibt neben Signor Pereira noch zwei Kandidaten: Sergio Escobar, den Intendanten des Piccolo Teatro in Mailand, und Christiano Chiarot vom Teatro La Fenice in Venedig."

Kritik am Intendanten übt indes der mutmaßliche nächste Landeshauptmann Wilfried Haslauer: "Wenn er sich woanders lieber sieht, halten wir ihn nicht auf", sagt er zu NEWS. Eine temporäre Doppelfunktion zwischen Salzburg und Mailand komme nicht infrage. Auch die Verlängerung von Pereiras Vertrag über das Jahr 2016 wäre auszuschließen. Das Überhandnehmen der Sponsorengelder bezeichnet Haslauer als "problematisch. Welchen Weg der Abhängigkeit gehen wir?" Es gehe auch um Mitarbeiter und Künstler, die ausgebeutet würden. "Ich vermute, dass Welser-Möst sehr ernsthafte Gründe hatte", erklärt sich Haslauer solidarisch mit dem Dirigenten, der wegen sängerunfreundlicher Programmierung einen Mozart-Zyklus zurücklegte.

Wie NEWS berichtet, wird Pereira dem Kuratorium am 22. Mai ein Budget von 64 Millionen Euro für das Jahr 2014 vorlegen. Dies aber wird vom Gremium, das ihn auf 60 Millionen beschränkt hat, nicht akzeptiert. Peter Radel, Kurator des Finanzministeriums: "Sollte er 2014 überziehen, würde er eine negative Bilanz vorlegen, und das hätte für ihn schwere Konsequenzen. Man würde ihm dann nahelegen, seinen Vertrag nicht bis zum Ende zu erfüllen." Pereiras Vorschlag, die Kostüme kostensparend in Shanghai fertigen zu lassen, weist Haslauer zurück: "Ich will die Wertschöpfung im Land behalten."

Sollte Pereira nach Mailand gehen, soll laut Radel sofort ausgeschrieben und schon für 2015 ein neuer Festspielintendant gesucht werden. "Pereira soll dann 2014 noch machen. Das Kuratorium traut sich zu, schon für Sommer 2015 einen Intendanten zu finden."

