BZÖ-Bucher fordert NR-Sondersitzung zu Bankgeheimnis

"Elementares Bürgerrecht wurde von VP-Fekter zu Grabe getragen"

Wien (OTS) - BZÖ-Chef Klubobmann Josef Bucher forderte heute im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem bekannten deutschen Volkswirtschaftsprofessor Bernd-Thomas Ramb eine Sondersitzung des Nationalrates zum Bankgeheimnis, nachdem ÖVP-Finanzministerin Fekter einem Datenaustausch über Bankkonten zugestimmt hat. "Ich werde an meine Oppositionskollegen herantreten, um eine gemeinsame Sondersitzung einzuberufen. Denn mit dem Bankgeheimnis wird eines der wichtigsten Bürgerrechte zu Grabe getragen und in kurzer Zeit wird diese Maßnahme auch die österreichischen Sparer treffen. Fekter wurde bei den Verhandlungen in der EU über den Tisch gezogen. Zuerst hat sie noch groß geredet, dass sie das Bankgeheimnis verteidigen will, jetzt hat sie zugestimmt", so Bucher.

Als erste Antwort auf die Finanz- und Bankenkrise die Bürgerrechte einzuschränken und das Bankgeheimnis zu lockern, sei ein Armutszeugnis. "Wir haben noch immer kein Bankenkonkursrecht und der Steuerzahler muss die Banken absichern und für die bluten. Gleichzeitig werden heute von Rot und Schwarz im Finanzausschuss 6,8 Milliarden Euro Darlehen vorwiegend an den IWF, aber auch an Griechenland freigegeben. Diese Erträgnisse stammen aus der Nationalbank (OeNB) und wurden sonst dem Budget zugeführt. Dies bedeutet eine Belastung für die Steuerzahler und weniger Mittel für Forschung und Entwicklung", kritisierte der BZÖ-Chef.

Professor Ramb sagte, dass die Beispiele Zypern, Bankenunion, Vergemeinschaftung der Schulden zeigen würden, dass das Euro-Konzept gescheitert sei. "Ziel bei der Euro-Einführung war es, alle Staaten näher wirtschaftlich zusammenzuführen. Tatsache ist heute, dass sie noch inhomogener sind als früher. Derzeit findet eine Euro-Rettung um jeden Preis statt und das geht nur, indem man die Staatsschulden weiter erhöht oder die Gelddruckmaschine noch heißer laufen wird. Das bedeutet, dass dem Mittelstand gänzlich der Boden unter den Füßen weggeschoben wird und Länder wie Österreich, Deutschland, Niederlande und Finnland in den Abwärtssog mithineingezogen werden." Ramb präsentierte als Lösungsansatz, dass die Konkurrenz der von Währungen zueinander zugelassen werden solle und ein solche Wettbewerb der Geldsysteme positiv wäre.

