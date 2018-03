FPÖ-Leyroutz: "Keine Schließung der Kärntner Landestankstellen" wird Thema der "Aktuellen Stunde" im Kärntner Landtag

Klagenfurt (OTS) - Die Freiheitlichen in Kärnten werden das Offenhalten der Kärntner Landestankstellen für die Bevölkerung zum Thema der morgigen "Aktuellen Stunde" im Kärntner Landtag machen. Das teilt heute der freiheitliche Klubobmann Christian Leyroutz mit. "Wir werden es nicht zulassen, dass Bewährtes aus parteipolitischem Kalkül zerstört wird", so Leyroutz, der auch den kolportierten wirtschaftlichen Abgang von 2 Millionen Euro als "Geisterzahl" bezeichnet.

Für die Freiheitlichen steht das Wohl der Bevölkerung im Fokus und nicht die Gewinnmaximierung einiger Tankstellenketten. Mit dem Wissen, dass die Bevölkerung diesen Kahlschlag nicht goutiert, werde auch eine landesweite Unterschriftenaktion initiiert.

"Das Land Kärnten hat sich gegen den Widerstand der Wirtschaftskammer behauptet und das werden wir uns nicht zunichtemachen lassen", erinnert Leyroutz an die eingebrachte Klage der Kärntner Wirtschaftskammer. Dass Millionen Euro an Einsparungen, die der Bevölkerung zu Gute gekommen sind, vom nunmehrigen Straßenbaureferenten LR Gerhard Köfer als "Brot und Spiele-Politik" bezeichnet werden, zeige vor allem, dass das Team Stronach von den Menschen weit entfernt ist. "Verantwortungsvolle Politik sieht anders aus. Das werden wir in der morgigen Landtagssitzung auch deutlich machen", schließt Leyroutz.

