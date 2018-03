RfW-BO Amann: Spindeleggers Liebe zur Wirtschaft wird nach der Wahl so abrupt erkalten, wie sie vor der Wahl entflammt ist!

"Die Zeit der ÖVP ist abgelaufen: Jetzt etwas zu fordern, für dessen Umsetzung man fünf Jahre Zeit gehabt hätte, ist der "Offenbarungseid" des operativen Versagens."

Wien (OTS) - "Dass ausgerechnet die Regierungspartei ÖVP sich für Steuererleichterungen, bessere Finanzierungsmöglichkeiten und weniger Bürokratie für die Wirtschaft einsetzen will, ist ein schlechter Witz: Als Regierungspartner, der noch dazu Finanzministerin und Wirtschaftsminister stellt, hätte die ÖVP das alles schon längst umsetzen können. Die plötzlich entdeckte Liebe der ÖVP zur Wirtschaft wird nach der Wahl so abrupt erkalten, wie sie vor der Wahl entflammt ist", so heute RfW-Bundesobmann Fritz Amann in Zusammenhang mit der "Österreich-Rede" von ÖVP-Vizekanzler Spindelegger.

Die Bilanz von fast fünf Jahren ÖVP in der Regierung sei für Wirtschaftstreibende eine denkbar schlechte. Sie bestehe aus Belastungen, zusätzlichen bürokratischen Hürden und Reformverweigerung. Allein das "Schröpfpaket" aus der Schmiede der ÖVP-Finanzministerin belaste bis 2017 die Unternehmen mit höheren Lohnkosten von über zwei Milliarden Euro. Laut Eurostat zähle Österreich mit 30,4 Euro bereits jetzt zu den Ländern mit den höchsten Arbeitskosten pro Stunde. Die Steuer- und Abgabenquote gehe insgesamt Richtung 46 Prozent. "Aber auch der ÖVP-Wirtschaftsminister ist nicht "faul" und steht seiner Parteikollegin im Finanzressort um nichts nach: Er spart die betriebliche Lehre "zu Tode" und beschert den Betrieben mit seinem geplanten Energieeffizienzgesetz zusätzliche Bürokratie und zusätzliche Kosten", so Amann. Gleichzeitig zu den Belastungen lasse die Regierung rund zehn Milliarden Euro jährlich an möglichem Einsparungspotenzial durch Strukturreformen liegen.

Sich als "Heilsbringer" für die Wirtschaft zu inszenieren und Entlastungen zu fordern, im Wissen, dass man selbst für die massiven Belastungen die Verantwortung trage, sei eigentlich "undenkbar". "Aber vielleicht lebt der ÖVP-Bundesobmann ja in einer politischen "Parallelwelt", in der er in der Opposition ist. Dann wäre es aber gut für die Wirtschaft, wenn diese Welt bald Realität würde", so Amann. Jetzt etwas zu fordern, für dessen Umsetzung man fünf Jahre Zeit gehabt hätte, das sei auch der "Offenbarungseid" des operativen Versagens. "Die Zeit der ÖVP ist abgelaufen. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben - oder hoffentlich der Wähler!", so Amann.

Rückfragen & Kontakt:

Ring Freiheitlicher Wirtschaftstreibender (RfW Österreich)

Tel.: 01 / 408 25 20 -14

http://www.rfw.at