Begräbt NÖ die Energiewende?

Totalbremsung und Stillstand der Windkraftentwicklung für mindestens 2 Jahre

Wien (OTS) - "Der Entwurf der Änderung des Raumordnungsgesetzes als Rechtsgrundlage für die Widmung für Windkraftanlagen ist leider noch schlimmer als wir befürchtet haben", erklärt Stefan Moidl von der IG Windkraft und ergänzt: "Wird der Widmungsstopp wirklich so umgesetzt, wie in diesem Entwurf, liegt die Entwicklung neuer Windkraftprojekte für ganze zwei Jahre im Dornröschenschlaf." "Es kann nicht sein, dass zeitgleich mit der Überschreitung der 400ppm Grenze der CO2-Konzentation in der Atmosphäre Niederösterreich die Totalbremse im Windkraftausbau zieht", kommentiert Jurrien Westerhof von Greenpeace und Johannes Wahlmüller von Global 2000 ergänzt: "Wir sind für einen geplanten Ausbau der Windkraft und für einen Raumordnungsplan der klare Tabuzonen festlegt. Eine völlige Absage an den Ausbau der Windkraft für die nächsten Jahre ist aber der falsche Weg."

Ziele des Energiefahrplans 2030 und des Ökostromgesetzes in Gefahr

Kaum eine gute Woche nach Ankündigung eines Widmungstopps für Windräder in Niederösterreich und der Erstellung eines Raumordnungsprogrammes für den zukünftigen Windenergieausbau stellt sich die Situation weitaus schlechter dar als präsentiert. "Das Raumordnungsprogramm soll nun nicht, wie bisher angekündigt, Ende des Jahres, sondern erst in zwei Jahren abgeschlossen sein", berichtet Moidl. "Dies wird zu einem Totalstopp der Windkraftentwicklung führen. 2016 oder 2017 stehen wir dann wieder vor einem neuerlichen Projektstau, ähnlich dem vor dem geltenden Ökostromgesetz. Dies ist keine vorausschauende Raumplanung", ergänzt Moidl.

Die IG Windkraft fordert daher:

.Das Raumplanungprogramm muss, wie ursprünglich angekündigt, spätestens Ende des Jahres 2013 abgeschlossen sein.

.Regionale Zonierungsprozesse der letzten eineinhalb Jahre dürfen vom Widmungsstopp nicht betroffen sein.

.Windparkerweiterungen sollten auch während der Entwicklung des Raumordnungsprogrammes möglich sein.

.Die IG Windkraft muss in die Erstellung des Raumordnungsprogrammes eingebunden sein.

"Österreich braucht den Ausbau der Windenergie", stellt Westerhof klar und führt weiter aus: "Die Windenergie ist eine der saubersten Möglichkeiten zur Stromerzeugung. Eine Totalbremsung hat nichts mit vorausschauender Raumplanung zu tun und ist dieser sogar abträglich." Durch den Widmungsstopp sind mindestens 200 Windräder in ihrer Umsetzung gefährdet. "Diese Projekte umfassen in Summe ein Investitionsvolumen von mehr als einer Milliarde Euro", erklärt Moidl und ergänzt: "Wenn das Raumordnungsprogramm wirklich zwei Jahre in der Entwicklung braucht, dann explodiert das gefährdete Investitionsvolumen auf zwei Milliarden Euro und es sind weitere 250 Windräder in ihrer Umsetzung gefährdet.

Energiewende wichtiger denn je Vor wenigen Tagen wurde die 400ppm Grenze der CO2-Konzentration in der Atmosphäre überschritten und in Tschechien wird die Erweiterung von Temelin aktiv vorangetrieben. "Für Klimaschutz und den europaweiten Atomausstieg ist der Umstieg auf saubere erneuerbare Energie notwendig. Wir können uns keine jahrelangen Verzögerungen leisten. Niederösterreich soll deshalb einen vernünftigen Weg finden um den Windkraftausbau voranzutreiben und den Weg in eine nachhaltige Zukunft beschreiten", bemerkt Johannes Wahlmüller, Klima und Energie Campaigner von GLOBAL 2000 abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

IG Windkraft

Mag. Martin Fliegenschnee-Jaksch

Tel.: Mobil: 0699 / 188 77 855

m.fliegenschnee @ igwindkraft.at

http://www.igwindkraft.at