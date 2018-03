ÖAMTC: Lebhafter Pfingstreiseverkehr aber keine Megastaus

Wien (OTS) - Nach dem langen Winter werden viele Österreicher die Pfingstfeiertage im Süden verbringen, außerdem beginnen an diesem Wochenende in Bayern und Baden-Württemberg die Ferien. Die Experten des ÖAMTC erwarten daher sehr regen Reiseverkehr auf allen Hauptverbindungen Richtung Süden, lange Staus werden aber nicht prognostiziert.

Die Reisewellen werden am Freitagnachmittag aus den Ballungszentren und Samstagfrüh von Bayern kommend erwartet. Wegen des Ferienbeginns in Teilen Deutschlands wird in Salzburg der ÖAMTC-Stau-Berater auf der Tauern Autobahn (A10) unterwegs sein. Die ADAC-Flugbeobachter werden aktuelle Verkehrsinformationen - vor allem aus Tirol - melden.

Die Staupunkte im Überblick

*Rheintal Autobahn (A14) vor dem Pfänder Tunnel

*Brenner Autobahn (A13) vor der Mautstelle Schönberg

*Fernpass Straße (B179) Füssen-Nassereith

*Tauern Autobahn (A10) zwischen Salzburg Süd und Hallein, bei Flachauwinkel, vor der Maustelle St. Michael sowie beim Knoten Spittal-Millstätter See und beim Knoten Villach

*Süd Autobahn (A2) zwischen Villach Faakersee und Villach Warmbad

Sperre Felbertauern Mautstraße

Da die Felbertauern Mautstraße (P1), die Verbindung zwischen Mittersill und Matrei/Osttirol, nach einem Felssturz gesperrt bleibt, wird sich noch mehr Verkehr auf die Tauern Autobahn (A10) und die Brenner Autobahn (A13) verlagern. Als Alternative empfiehlt der ÖAMTC, die ÖBB-Tauernschleuse Böckstein - Mallnitz zu nutzen.

Samstagfrüh: Stau-Berater erwartet Bayern

"Die Reisewelle aus Bayern setzt normalerweise am Samstag zeitig in der Früh ein", weiß ÖAMTC-Stau-Berater Herbert Thaler aus langjähriger Erfahrung zu berichten. Auch wenn lange Staus und Blockabfertigung nach dem zweiröhrigen Ausbau des Tauern Tunnels wegfallen, ist der Reiseverkehr auf der Tauern Autobahn doch deutlich zu spüren. Der Stau-Berater der Clubs kann auf dem Motorrad im Fall einer Panne schnell vor Ort sein. Der Verkehrsstrom bleibt so flüssig. Sollte es zu Staus kommen, versorgt der Stau-Berater die Autofahrer mit Informationen, Getränken und Spielen für die Kinder.

Stau-Berater: Videomautkarten und Vignetten besorgen

"Programmierte Staupunkte auf dem Weg nach Süden sind die Verkaufsstellen für Mautkarten und Vignetten. Wer sich diese schon vor Fahrtantritt besorgt, braucht keine Verzögerungen an den Mautstellen befürchten", lautet der Reisetipp von Stau-Berater Herbert Thaler. Mit der Videomautkarte kann man die Mautstelle St. Michael ohne Verzögerungen passieren, Vignetten sind in Slowenien für ein rasches Weiterkommen nötig. Beide sind an den ÖAMTC-Stützpunkten erhältlich.

ADAC-Flugbeobachter über Tirol unterwegs

Auch heuer wird der ADAC-Südbayern in Kooperation mit dem ÖAMTC Flugbeobachter in die Lüfte schicken. Am Pfingstwochenende wird Robert Sandler Informationen über die Verkehrsströme aus Deutschland melden. In Österreich wird der Flieger vor allem die Inntal und die Brenner Autobahn ins Visier seiner Beobachtungen nehmen.

