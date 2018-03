"Am Schauplatz"-Reportage "Bienen in Not" am 16. Mai im ORF

Außerdem: Nachgefragt: "Gebt mir mein Kind zurück"

Wien (OTS) - Als "Schauplatz"-Reporter Robert Gordon vor fast einem Jahr begonnen hat, über unaussprechliche Insektengifte zu recherchieren, war das Bienensterben in Österreich noch kaum ein Thema. Inzwischen ist eingetreten, was die Bauernvertreter im Land für unmöglich gehalten haben: Die Neonicotinoide werden in ihrer Anwendung als Saatgutbeize verboten. Das ist gut für die Bienen und damit können die Imker/innen aufatmen. Aber wird der Maiswurzelbohrer in Zukunft den Großteil der steirischen Kukuruz-Ernten vernichten? Für die Reportage "Bienen in Not" - zu sehen am Donnerstag, dem 16. Mai 2013, um 21.05 Uhr in ORF 2 - hat sich das "Am Schauplatz"-Team im Kukuruz-Land Steiermark zwischen die Fronten zwischen Imkern, Bauern und Pestizidherstellern begeben.

Je nachdem ob man Imker oder Bauern fragt, gibt es darauf verschiedene Antworten. Durch ein Verbot der Saatgutbeize allein wird die Ursache des weltweiten Bienensterbens nicht zu beheben sein. Denn die Neonicotinoide werden in Europa weiterhin angewendet - als Spritzmittel auf Obst, Gemüse, Zierpflanzen und sogar in Hausgärten. Andererseits hat das Gift den Maisbauern vielleicht weniger geholfen als man bisher immer behauptet hat.

Nachgefragt: "Gebt mir mein Kind zurück"

"Am Schauplatz" berichtet oft über tragische Schicksale. Aber selten hat ein Fall die Zuseherinnen und Zuseher so sehr berührt wie jener der oberösterreichischen Familie, der das Jugendamt ihre beiden Kinder wegnahm, weil sie verschuldet war. Jetzt gibt es endlich ein Happy End. Nach vier Jahren im Heim dürfen die Kinder wieder nach Hause.

Begonnen hat alles im Jahr 2009, mit ein paar hundert Euro Mietschulden. Die Jugendwohlfahrt entzieht dem Paar den fünfjährigen Sohn und die siebenjährige Tochter. Beide Kinder leiden unter der Situation, flehen die Eltern immer wieder an, sie nach Hause zu holen. Doch das Jugendamt bleibt hart, auch dann noch, als sich die Eltern finanziell erholt haben. Vier lange Jahre dürfen sie ihre Kinder nur am Wochenende sehen.

Erst nach einer "Am Schauplatz"-Reportage im September 2012 keimt neue Hoffnung auf. Ein Gutachten bescheinigt den Eltern eine "herzliche und vertrauensvolle Beziehung" zu ihren Kindern. Am 26. April 2013 endet der Alptraum für die Familie. Die Kinder dürfen nach Hause. Was bleibt, sind Schulden: Die Jugendwohlfahrt Salzburg fordert eine Rückzahlung von 12.000 Euro von der aufs Existenzminimum gepfändeten Familie - für die vierjährige Betreuung ihrer Kinder.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at