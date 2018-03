FPÖ: Vilimsky und Deimek präsentieren Wohnbau-Reformprogramm

Gemeinnützigkeit mit neuem Leben erfüllen. Überhöhte Mieten stellen viele Menschen vor Probleme.

Wien (OTS) - FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky und FPÖ-Nationalratsabgeordneter Gerhard Deimek präsentierten heute ein Reformkonzept für den gemeinnützigen Wohnbau. Dieser müsse zurück zu seinen Wurzeln finden. Gemeinnützigkeit soll nicht bloß ein Namensschild, sondern der gelebte Auftrag sein, fordern die beiden Nationalratsabgeordneten.

Die gemeinnützige Wohnungswirtschaft könnte spürbar dämpfende Effekte auf die Preisdynamik an den Wohnungsmärkten ausüben. "Dafür muss sie allerdings in wesentlichen Bereichen reformiert werden", erklärt FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky. Reformen, mit denen sich sein Fraktionskollege Gerhard Deimek eingehend beschäftigt hat. "Wohnen darf kein Luxus werden und Leben muss leistbar bleiben" - könnte man die Stoßrichtung des heute vorgestellten Reformprogrammes mit dem Titel "Neue Perspektiven im gemeinnützigen Wohnbau - Soziale Verantwortung & Nachhaltigkeit" zusammenfassen.

Landläufig als Genossenschaften bezeichnete gemeinnützige Bauträger umfassen etwa ein Viertel des österreichischen Wohnungsmarktes. Sie sollten die Bevölkerung mit leistbarem Wohnraum versorgen. Doch diverse Gesetzesänderungen haben die Gemeinnützigkeit "zu einem Namensschild degradiert", wie Deimek ausführt. Wo "Genossenschaft draufsteht ist in vielen Fällen Parteibuchwirtschaft drin", ergänzte Vilimsky. Tatsächlich finden sich in kaum einem Sektor derart viele Namen teils mehr, teils weniger bekannter Politiker und Parteifunktionäre. Dieses Versorgungsparadies hat seinen Preis und der wird den Bewohnern in Form überhöhter Mieten aufgebürdet.

Rücklagen würden teilweise dazu verwendet, "Politsauriern ein schönes Leben a la Animal Farm zu ermöglichen", weist Deimek auf Missstände hin. Gleichzeitig geht die Bauleistung gemeinnütziger Bauträger massiv zurück. Das sei ein klarer Beleg für "systemisches Versagen" der rotschwarzen Wohnbaupolitik und ihrer "vielen Mietvögte" in den Genossenschaften. Die beiden Mandatare wollen überhöhte Rücklagen daher zweckgebunden für die Schaffung neuen Wohnraumes eingesetzt wissen. So könne mit Geldern der Bauträger und Fördermitteln des Staates eine längst notwendige Wohnbauoffensive gestartet werden.

