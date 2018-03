Fördertöpfe für Wiener Unternehmen am 13.6. im WIFI Wien

Am 13. Juni bietet die WIFI Wien Unternehmensberatung eine kostenlose Informationsveranstaltung zum Thema Fördermöglichkeiten für Wiener Unternehmen.

Wien (OTS) - Jedes Jahr nehmen 500 Unternehmer/-innen die Chance wahr, sich im Rahmen der Fördertöpfe-Veranstaltung der Unternehmensberatung des WIFI der Wirtschaftskammer Wien über Investitions- und Fördermöglichkeiten zu informieren. Heuer findet die bewährte Veranstaltung am Donnerstag, dem 13. Juni 2013 im WIFI Wien, am wko campus wien (Währinger Gürtel 97, 1180 Wien) statt. Experten/-innen von Förderstellen und der Bank Austria geben einen optimalen Überblick über die Förderlandschaft in Wien und stehen persönlich für Fragen zur Verfügung.

Experten/-innen direkt vor Ort fragen

Dieser Event bietet Unternehmen die Möglichkeit an einem Tag mit mehreren Ansprechpartnern/-innen der relevanten Finanzierungs- und Förderstellen Wiens in Kontakt zu treten. Für konkrete Fragen oder Situationen der Unternehmer/-innen, kann vor Ort eine passende Lösung ausgelotet werden. Mehr als zehn verschiedene Förderstellen, unter ihnen FFG - Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft, ZIT -Die Technologieagentur der Stadt Wien GmbH, Austria Wirtschaftsservice oder das Förderreferat der Wirtschafskammer Wien präsentieren sich vor Ort mit Informationsständen. Experten/-innen stehen für persönliche Gespräche und Anfragen zur Verfügung.

Praxistipps für Unternehmen

In Experteninterviews und Vorträgen werden die grundlegenden Fragen zu Förderthemen besprochen und die Teilnehmer/-innen erhalten hilfreiche Tipps für die Umsetzung von Förderungen und Finanzierungsmodellen in der Praxis. Die Vortragsthemen reichen von intelligenten Finanzierungslösungen bis hin zum Thema "Innovationsprojekte entwickeln und optimal fördern" oder behandeln die typischen Fallstricke bei der Förderantragstellung.

Unternehmensberatung des WIFI Wien

Die WIFI-Unternehmensberatung der Wirtschaftskammer Wien bietet ganzjährig geförderte Unternehmensberatung zu verschiedenen Fachbereichen wie Business Plan, Marketing, Strategie, Nachhaltigkeit für Gründer/-innen, Jungunternehmer/-innen und Unternehmen an.

