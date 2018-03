Kräuter zur Schwarzen Sulm: "Naturschutz vor Umweltzerstörung"

Pestizidverbot des Steirischen Landtages lässt hoffen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Nationalratsabgeordneter Günther Kräuter, auch Präsident des größten österreichischen Fischereiverbandes VÖAFV, appelliert an Verantwortungsträger in Bund und Land die drohende Vernichtung des Naturjuwels "Schwarze Sulm" durch einen Kraftwerksbau zu stoppen. Kräuter: "Noch diese Woche sollen die Bagger auffahren und die einmalige schöne Flusslandschaft zerstören. Die letzten frei fließenden Gewässerstrecken dürfen nicht der Profitgier einiger Investoren geopfert werden. Die Schäden an Flora und Fauna sind nicht wieder gut zu machen, es muss endlich Verantwortung für künftige Generationen übernommen werden." ****

Die völlig absurde Genesis des Kraftwerkprojekts, wonach nun gegen den Willen der Politik und gegen dezitierte EU-Vorgaben ein Naturjuwel zerstört werden soll, spreche eindeutig für sofortiges politisches Handeln im Sinne von "Gefahr im Verzug".

Kräuter: "Es ist ebenso Gefahr im Verzug wie bei den Pestiziden und dem Bienensterben. Die gestrige entschlossene Vorgangsweise im steirischen Landtag mit einem einstimmigen Verbot der bienenschädigenden Pestizidgruppe lässt jedenfalls hoffen, dass auch die Schwarze Sulm gerettet werden kann." (Schluss) mo/mp

