Sportminister Klug: Anti-Doping-Regelungen nach österreichischem Vorbild international verschärfen

EU-Sportministerrat am 17. Mai in Brüssel

Wien (OTS/BMLVS) - Sportminister Gerald Klug nimmt am Freitag, den 17. Mai erstmals am EU-Sportministerrat in Brüssel teil. Ziel des Bundesministers ist die Intensivierung der Forschung, um aktuelle Doping-Methoden technisch nachweisbar zu machen und die Verbesserung der Zusammenarbeit der nationalen Anti-Doping-Agenturen.

"In Österreich haben wir rigorose Anti-Doping-Regelungen. Unser Anti-Doping-Bundesgesetz ist eines der strengsten der Welt. Aber ich frage mich: Warum sollen nur unsere Sportlerinnen und Sportler diesen strikten Bedingungen unterworfen sein? Es ist mir daher ein zentrales sportpolitisches Anliegen, dass unsere Regelungen auch international Standard werden", sagt Klug, der seine Vorschläge offen einbringen wird.

Weitere Themen des Sportministerrats sind die Bekämpfung der Manipulation von Sportergebnissen und die duale Karriere von SportlerInnen. Sportminister Klug: "Beides Themen, in denen Österreich mit dem Verein zur Wahrung der Integrität im Sport und dem Erfolgs-Programm Karriere danach bereits wichtige Schritte getätigt hat."

