Gewinn-Überreichung bei Egetemeier in München

Wien (OTS) - Der Premium-Möbelhersteller Neue Wiener Werkstätte hat zusammen mit LOG Audio ein exklusives Home-Entertainment-System im Wert von EUR 6.300,- verlost. Nun wurde dem glücklichen Gewinner in München das LOG Audio System übergeben.

Im Münchner Einrichtungshaus "Egetemeier Wohnkultur", einem exklusiven Fachhandelspartner der Neuen Wiener Werkstätte, wurde dem Gewinner das exklusive LOG Audio Home-Entertainment-System im Wert von EUR 6.300,- überreicht. Es besteht aus einem Mediacenter und zwei High-End Lautsprechern der Firma LOG Audio.

In Zusammenarbeit mit LOG Audio bietet der österreichische Traditionshersteller Neue Wiener Werkstätte exklusive Audio- und Video-Systeme an, die mit handwerklicher Präzision in die Wohnwelten der Neuen Wiener Werkstätte integriert werden können. Diese Verbindung von zeitlosem Interieur-Design und innovativer Technik garantiert kristallklaren Sound und erstklassige Optik ohne sichtbare Kabel und Geräte.

Die Gestaltung der Möbel mit integrierter Technik sind dabei keine Grenzen gesetzt. Neue Wiener Werkstätte bietet über seine Fachhändler individuelle Lösungen je nach Kundenwunsch, ob Wohnwand oder Sideboard, ob Moderne oder Klassik. Inspirationen finden sich unter www.nww.co.at.

Über die Neue Wiener Werkstätte

Die Neue Wiener Werkstätte ist eine Marke der KAPO Möbelwerkstätten GmbH. Mit ihr entwickelt das Familienunternehmen aus Österreich unter der Leitung von Geschäftsführer Stefan Polzhofer die Errungenschaften der historischen Wiener Werkstätte weiter. Gegründet wurde die Tischlerei 1927 von Karl Polzhofer I. Vier Generationen haben aus einer kleinen Werkstatt mit zwei Mitarbeitern ein international erfolgreiches Unternehmen mit über 250 Beschäftigten und rund 25 Mio. Euro Umsatz geformt.

