Sonderprogramm zum 66. Filmfestival von Cannes auf TV5MONDE Europe(*)

Paris/Berlin/Wien (OTS) - Anlässlich der 66. Internationalen Filmfestspiele von Cannes (15. bis 26. Mai 2013) strahlt TV5MONDE, der Fernsehsender für frankophones Kino, weltweit und im deutschsprachigen Raum ein Sonderprogramm rund um das größte Filmfestival der Welt aus.

NACHRICHTEN

"L'invité" - vom 15. bis 26. Mai täglich um 18.30 Uhr

Moderator Patrick Simonin empfängt Live von der Croisette in Cannes internationale Filmprominenz und führt exklusive Interviews.

"Le journal de TV5MONDE" - 7 Mal täglich

Estelle Martin und die TV5MONDE-Redaktion berichten täglich über das 66. Filmfestival von Cannes in "Le journal de TV5MONDE" - mit Reportagen und Interviews.

KINOFILME

"EXILS" Mittwoch, 15. Mai um 14.00 Uhr; Wdh. Montag, 20. Mai um 00.00 Uhr

Regie: Tony Gatlif (Frankreich, 2004)

Mit u.a. Romain Duris

Genre: Drama

Regiepreis in Cannes 2004

Eines Tages schlägt Zano seiner Freundin Naima vor, durch Frankreich und Spanien nach Algier zu reisen, um endlich das Land kennenzulernen, das ihre Eltern damals verlassen mussten. Fast aus Trotz und mit der Musik als einzigem Gepäck machen sich die beiden Emigrantenkinder auf den Weg.

"LE PÈRE DE MES ENFANTS" (mit deutschen Untertiteln) Donnerstag, 16. Mai um 21.00 Uhr; Wdh. Sonntag, 19. Mai um 00.50 Uhr und Dienstag, 21. Mai um 18.35 Uhr

Regie: Mia Hansen-Love (Frankreich, 2008)

Mit u.a. Louis-Do de Lencquesaing

Genre: Drama

Sonderpreis ''Un certain regard'' in Cannes 2009

Grégoire hat alles: eine Familie, die ihn liebt, einen Beruf, dem er leidenschaftlich nachgeht. Als Filmproduzent betreut er Filme, die ihn interessieren, auch auf die Gefahr hin, Risiken einzugehen. Doch sein angesehenes Unternehmen gerät ins Wanken...

"RENDEZ-VOUS" (mit deutschen Untertiteln) Sonntag, 19. Mai um 21.10 Uhr; Wdh. Mittwoch, 22. Mai um 14.00 Uhr

Regie: André Téchiné (Frankreich, 1985)

Mit u.a. Juliette Binoche

Genre: Drama

Regiepreis in Cannes 1985

Nina, eine ehrgeizige Schauspielerin, kommt in Paris an. Der Immobilienmakler Paulot ist in sie verliebt und bietet ihr an, bei ihm zu wohnen. Er hat bereits einen Mitbewohner, Quentin, einen verbitterten, gewalttätigen Ex-Schauspieler. Nina ist von ihm fasziniert und entdeckt seine tragische Vergangenheit...

"À PERDRE LA RAISON" (mit deutschen Untertiteln) Donnerstag, 23. Mai um 21.00 Uhr; Wdh. Sonntag, 26. Mai um 00.45 Uhr und Dienstag, 28. Mai um 18.35 Uhr

Regie: Joachim Lafosse (Belgien/Luxemburg/Frankreich/Schweiz, 2012)

Mit u.a. Emilie Dequenne

Genre: Drama

Preis für die beste Hauptdarstellerin in der Sektion ''Un certain regard'' in Cannes 2012

Von Kindheit an lebt Mounir bei Dr. Pinget, der ihm ein angenehmes Leben ermöglicht. Als der junge Mann beschließt, Murielle zu heiraten und Kinder zu haben, wird die Abhängigkeit des Paars vom Doktor maßlos...

"L'INVITATION" (mit deutschen Untertiteln) Montag, 27. Mai um 00.00 Uhr

Regie: Claude Goretta (Frankreich/Schweiz, 1973)

Mit u.a. Jean-Luc Bideau

Genre: Tragikomödie

Preis der Jury in Cannes 1973

In Genf erbt Rémy, Hagestolz und kleiner Büroangestellter, ein prachtvolles Anwesen. Er beschließt, seine Vorgesetzten und Kollegen einzuladen. Unter Alkoholeinfluss fallen allmählich die Masken.

"LE NOM DES GENS" Donnerstag, 30. Mai um 21.00 Uhr

Regie: Michel Leclerc (Frankreich, 2010)

Mit u.a. Jacques Gamblin

Genre: Komödie

Kritikerwoche in Cannes 2010

Bahia Benmahmoud, eine junge, extrovertierte Frau, schreckt nicht davor zurück, mit ihren politischen Gegnern zu schlafen, damit sie ihre Meinung ändern. Als sie Arthur Martin begegnet, einem diskreten, risikoscheuen Vierzigjährigen, sagt sie sich, dass jemand mit diesem Namen notgedrungen ein bisschen fascho ist. Aber der Schein trügt...

"TRAVAUX, ON SAIT QUAND ÇA COMMENCE... " (mit deutschen Untertiteln) Montag, 3. Juni um 00.00 Uhr

Regie: Brigitte Roüan (Frankreich, 2005)

Mit u.a. Carole Bouquet

Genre: Komödie

Mehrere Nominierungen in Cannes 2005

Chantal ist Rechtsanwältin. Sie ist engagiert und immer bereit, sich für die Schwächsten einzusetzen. In der Liebe ist sie weniger erfolgreich. Als sie den Annäherungsversuchen eines Klienten nachgibt, erweist sich dieser als extrem besitzergreifend. Chantal lässt ihre Wohnung renovieren, um sie unbewohnbar zu machen und ihn auf diese Weise loszuwerden.

DOKUMENTATION

"LES INVISIBLES" Sonntag, 26. Mai um 21.00 Uhr; Wdh. Mittwoch, 29. Mai um 14.00 Uhr

Regie: Sébastien Lifshitz (Frankreich, 2012)

''Séances spéciales'' in Cannes 2012

Diese zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg geborenen Männer und Frauen haben sich dafür entschieden, ihre Homosexualität in einer Zeit zu leben, in der sie von der Gesellschaft ausgeschlossen wurden. Jetzt erzählen sie von ihrem Leben, das vom Willen gekennzeichnet war, Menschen wie alle anderen zu bleiben, und von dem Zwang, sich eine Freiheit zu erfinden, um glücklich zu sein.

* Ortszeit Berlin

Mehr Informationen unter www.tv5monde.com/cannes & http://www.tv5monde.com/de

Als einziges internationales Vollprogramm in französischer Sprache und drittgrößter TV-Sender weltweit bietet die öffentlich-rechtliche Fernsehanstalt TV5MONDE ein ausgewogenes Programm aus Nachrichten, Filmen, Dokumentationen, Magazinen, Unterhaltung, Musik, Sport und Kindersendungen. TV5MONDE Europe, eines der 9 weltweiten Programme des Senders, ist in Deutschland und Österreich via Kabel, Satellit und DSL zu empfangen. Dabei werden rund 40% deutsch untertitelte Inhalte darunter Filme, Dokumentationen, Magazine und Unterhaltungsformate ausgestrahlt.

Rückfragen & Kontakt:

Jessica Davies - TV5MONDE Deutschland-Österreich

Tel.: +43 (0)1 920 3661

E-Mail: tv5 @ chello.at