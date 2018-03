Eintauchen in die Welt der Technologieberatung / McKinseys Business Technology Office lädt Studierende zum Workshop und Kennenlernen nach Barcelona ein

Düsseldorf (ots) - Der Workshop "Eintauchen" des Business Technology Office (BTO) von McKinsey hält, was sein Name verspricht: Studierende mit Technologiefokus sammeln tiefe Einblicke in die Welt der Topmanagementberatung an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Technologie. Im intensiven persönlichen Austausch mit McKinsey-Kollegen wird der Alltag des Beraters greifbar. Das Event vom 15. bis 18. August in Barcelona richtet sich an Studierende ab dem 4. Semester und Doktoranden vor allem der Naturwissenschaften, Mathematik, Informatik, Wirtschaftswissenschaften und des Ingenieurwesens. Voraussetzungen für die Teilnahme sind exzellente akademische Leistungen sowie ein ausgeprägtes Interesse an Technologie und deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft. Bewerbungsschluss für "Eintauchen 2013" ist der 30. Juni.

An vier Tagen lernen die Teilnehmer die Menschen kennen, die McKinsey ausmachen, und erhalten einen realistischen Einblick in das Beraterleben. Die Studenten und Doktoranden erleben anhand einer realitätsnahen Fallstudie, was "Training on the Job" bedeutet. Im Team erarbeiten sie eine zukunftsweisende Strategie für einen Klienten aus dem Gesundheitswesen. Erfahrene Berater erklären geeignete Instrumente zur Lösung der Aufgabe und verdeutlichen, was für die überzeugende Präsentation der Ergebnisse im Anschluss wichtig ist.

Neben der Arbeit an der Fallstudie erhalten die Teilnehmer einen Überblick über ihre individuellen Karrieremöglichkeiten in der Unternehmensberatung und haben beim gemeinsamen Erkunden der Stadt ausgiebig Gelegenheit, die anderen Teilnehmer und die Berater des BTO persönlich kennenzulernen. Sie werden erleben, dass es den typischen Berater und genormte Einstiegswege nicht gibt.

Weitere Informationen finden Interessierte unter www.eintauchen.mckinsey.de, dort können sie sich auch direkt online bewerben. Alternativ kann die Bewerbung mit tabellarischem Lebenslauf einschließlich Kopien aller Zeugnisse auch per E-Mail an Susanne Kiefer geschickt werden: S.Kiefer @ mckinsey.com, Tel. 069/71625008.

Das Business Technology Office (BTO) ist mit mehr als 750 Beratern in 30 Ländern eines der größten und am schnellsten wachsenden Büros von McKinsey. BTO-Berater arbeiten an Projekten im Spannungsfeld zwischen Businessstrategie und Informationstechnologie. Zu ihren Klienten zählen weltweit führende Unternehmen. Mehr Informationen zum Business Technology Office von McKinsey finden Sie unter www.bto.mckinsey.de.

Rückfragen & Kontakt:

Mirona Kraljic, Tel.: +49 211 136-4517,

E-Mail: Mirona_Kraljic @ mckinsey.com