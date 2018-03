Raifeisen in Wien - Yellow Day (3)- Besuch bei Vizebürgermeisterin Renate Brauner

Raiffeisen lebt mit der Stadt

Wien (OTS) - Mit einem Strauss gelber Tulpen stellte sich die Raiffeisen Fahrradtruppe zum Start des Yellow Day kurz vor 9 Uhr vor dem Rathaus bei Vizebürgermeisterin Renate Brauner ein. "Mit der Stadt Wien verbinden uns viele gemeinsame Projekte in der Wirtschaft, in der Kultur aber auch im Sozialbereich", betonte GD Stv. Georg Kraft-Kinz von Raiffeisen in Wien. "Wien ist eine wunderbare Stadt -und wir leisten mit unserer Arbeit und unserem Engagement einen Beitrag zur Lebensqualität in Wien, diesem Auftrag stellen wir uns sehr gerne!"

Brauner: Raiffeisen zuverlässiger Partner

"Raiffeisen in Wien zeigt immer wieder, wie wichtig es ist wirtschaftlichen Erfolg und soziale Verantwortung zu verbinden. Das ist ein wichtiger Beitrag für die Lebensqualität in Wien," so die Vizebürgermeisterin anlässlich des Besuches. "Raiffeisen ist ein zuverlässiger Partner, wenn es darum geht Wien weiterzuentwickeln und strahlt dabei soviel Engagement und Lebensfreude aus."

Die Menschen in dieser Stadt sind uns wichtig

"Die Menschen in dieser Stadt sind wichtig", so

Lebensfreude teilen, das wollen Raiffeisen in Wien und seine Kooperationspartner mit einem besonderen Geschenk für Wienerinnen und Wiener, die sich diese sonst nicht leisten können. Anlässlich des Besuches im Rathaus stellt Raiffeisen in Wien für die Fußballmannschaft der Gruft sechs Karten für das Ländermatch Österreich- Schweden und vier für das Ligaspiel Wacker-Mattersburg zur Verfügung. Und für das Frauenwohnzentrum der Caritas werden jeweils zwei Karten für die Museen Mumok und Leopoldmuseum und für eine Veranstaltung im Stadtsaal zur Verfügung gestellt. Beide Caritaseinrichtungen werden von der Stadt Wien über den Fonds Soziales Wien gefördert.

Bike2help - jeder CityBike Kilometer am 15. Mai unterstützt Sozialprojekte der Stadt

"Fahren Sie heute mit einem Citybike - vielleicht sogar mit einem in Raiffeisengelb - Sie kommen schneller durch die Stadt, Sie tun Ihrem Körper etwas Gutes und leisten einen Beitrag für wichtige Sozialprojekte im Rahmen von bike2help", so die Einladung von Raiffeisen in Wien.

Jeder Fahrradkilometer mit einem City Bike trägt am 15. Mai zur Finanzierung der drei Projekte von bike2help, einer Initiative der Stadt Wien, bei. Raiffeisen in Wien zahlt statt der 2 Cent pro Fahrrad-Kilometer an diesem Tag 10 Cent für die Projekte.

