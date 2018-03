AK Preismonitor: Preisalarm bei gleichen Marken-Lebensmitteln!

Wien noch immer teurer als München - Entscheidung des Kartellgerichts in Sachen Rewe bestätigt AK - Bußgeld für Konsumentenschutz verwenden

Wien (OTS) - Ein und dasselbe Lebensmittel - aber Wien ist im Schnitt um rund 15 Prozent teurer als München. Das zeigt ein aktueller AK Preismonitor bei 47 identen Marken-Lebensmitteln in großen Supermärkten in Wien und in Köln. "Jetzt ist es schwarz auf weiß: Es gibt im Lebensmitteleinzelhandel einen Österreich-Aufschlag durch Preisabsprachen", sagt AK Direktor Werner Muhm zur Entscheidung des Kartellgerichts. "Es wäre daher mehr als gerecht, wenn das zu zahlende Bußgeld dem Konsumentenschutz zu Gute kommt."

Der AK Preismonitor zeigt: Einzelne Lebensmittel sind in Wien sogar doppelt so teuer wie in München.

Das kosten einzelne Produkte in Wien und in München - fünf Preisbeispiele:

Produkt Wien München Differenz 123 Frites/McCain (750 Gramm) 2,89 Euro 1,40 Euro 107,2 % Milchreis Original/Müller (200 Gramm) 0,79 Euro 0,49 Euro 61,2 % Cola/Coca Cola (2 Liter Pet) 1,99 Euro 1,35 Euro 47,4 % Joghurt Vanille/Müller (150 Gramm) 0,69 Euro 0,49 Euro 40,8 % Spaghetti Nr. 5/Barilla (500 Gramm) 1,55 Euro 1,14 Euro 36,0 %

Die AK weist in ihren Erhebungen regelmäßig auf auffällige Preisunterschiede hin. "Millionen Österreicherinnen und Österreicher sind über Jahre hinweg durch überzogene Preise für Lebensmittel zur Kasse gebeten worden. Die Entscheidung des Kartellgerichts diese Woche hat unseren lang gehegten Verdacht bestätigt", sagt Muhm. "Es wäre daher mehr als gerecht, wenn das von Rewe zu zahlende Bußgeld für den Konsumentenschutz verwendet wird. Außerdem muss die Bundeswettbewerbsbehörde auch das Wettbewerbsmonitoring ernsthaft angehen. Gegenstand eines Wettbewerbsmonitorings sollten einerseits die hoch konzentrierten Branchen sein - also, wo wenige Anbieter den Markt beherrschen. Andererseits jene mit einem hohen Anteil an den Lebenshaltungskosten. Dazu zählen jedenfalls Lebensmittel, Energie, Mineralöl, wo es auch eine Beweislastumkehr geben muss. Das muss klar gesetzlich geregelt werden", verlangt Muhm.

Zum Preismonitor: Die AK hat 47 idente Marken-Lebensmittel Anfang April verglichen. Geprüft wurde bei Merkur und Eurospar in Wien und bei Edeka und Rewe in München (beim Supermarkt Real wurde zusätzlich erhoben, wenn ein Produkt bloß bei Rewe oder nur bei Edeka gefunden wurde). Die Umsatzsteuer für Lebensmittel beträgt in Österreich zehn Prozent, in Deutschland sieben Prozent, für Getränke und andere Waren macht sie in Österreich 20 Prozent aus, in Deutschland 19 Prozent.

SERVICE: Den AK Preismonitor "Marken-Lebensmittel - Wien-München" finden Sie unter wien.arbeiterkammer.at

Rückfragen & Kontakt:

AK Wien Kommunikation

Doris Strecker

Tel.: (+43-1) 501 65-2677, mobil: (+43) 664 845 41 52

doris.strecker @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at