Karlheinz Töchterle und Erhard Busek vergeben Danubius Award 2012

Preis geht an serbischen Physiker Miroslav J. Veskovic

Wien (OTS) - Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle und der Vorstand des Instituts für den Donauraum (IDM), Dr. Erhard Busek, haben am 14. Mai 2013 den serbischen Physiker Miroslav J. Veskovic mit dem Danubius Award 2012 ausgezeichnet. Der Preis ehrt Personen, die sich in hervorragender Weise mit dem Donauraum auseinandergesetzt haben. "Seine Arbeit kennzeichnet sich im besonderen Maße durch grenzüberschreitende Kooperation und regionale Vernetzung von Wissenschaft und Forschung. Miroslav Veskovic ist nicht nur ein hervorragender Physiker, sondern auch ein erfolgreiches Beispiel für das Zusammenwachsen und die Zusammenarbeit im Donauraum", so Minister Töchterle. Der serbische Physiker hat sich im Rahmen der EU-Donauraumstrategie u.a. als Koordinator des Prioritätsbereichs "Wissensgesellschaft" sehr große Verdienste erworben.

Der Danubius Award wurde 2011 vom BMWF und dem IDM zur Auszeichnung von Personen ins Leben gerufen, die in ihrem wissenschaftlichen Werk oder in ihrem Schaffen eine besondere Leistung in Bezug auf den Donauraum erbracht haben. "Ein Flusssystem ist ein Netzwerk - die Wissenschaft erst recht! Das unterstützt der Danubius-Award", so Dr. Erhard Busek. Der Preis wird vom BMWF mit 7.200 Euro dotiert und einmal pro Jahr vergeben. Die Preisträger/-innen werden von einer unabhängigen Fach-Jury, 2012 unter dem Vorsitz von Univ.-Prof. Dr. Martin Gerzabek, ausgewählt. 2014 werden erstmals auch Preise für Nachwuchswissenschaftler aus dem Donauraum vergeben.

Prof. Dr. Miroslav J. Veskovic, Rektor der Universität Novi Sad, studierte Nuklearphysik an der Universität Novi Sad und Zagreb sowie an den Universitäten Sussex/GB, Oak Ridge/USA, CERN/CH. Danach wirkte er als Leiter des Instituts für Physik an der Universität Novi Sad, später als Dekan und Vizerektor. Von 2008-2009 war er stellvertretender Minister des Ministeriums für Wissenschaft und Technologieentwicklung der Republik Serbien. Prof. Veskovic fungierte als Präsident und wirkt momentan als Vizepräsident der Donaurektorenkonferenz (DRC), seit dem Jahr 2010 ist er Koordinator des Prioritätsbereichs "Wissensgesellschaft" (PA 7) der EU-Donauraumstrategie. Speziell in dieser Funktion hat sich Prof. Veskovic als ausgezeichneter Brückenbauer erwiesen. Als Präsident und Vizepräsident der Donaurektorenkonferenz und Prioritätskoordinator Koordinator unterstützte Prof. Veskovic transnationale Wissenschaftskooperationen und hat sich dabei in hervorragender Weise u. a. mit der Gestaltung und Führung der PA 7 - der Entwicklung einer Wissensgesellschaft - hervorgetan.

Beim Danubius Award werden besondere Leistungen in Bezug auf den Donauraum oder das wissenschaftliche Werk von Forscherinnen und Forschern ausgezeichnet, jeweils im Rotationsprinzip in einem Jahr Leistungen in den Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften und im darauffolgenden Jahr in den Lebenswissenschaften. Besonders verdienstvoll sind Beiträge, die der interkulturellen Verständigung, der Verbesserung der Lebensumstände und damit dem Zusammenleben der Menschen im Donauraum dienen. Die Auszeichnung stellt einen Beitrag zur besseren Sichtbarkeit des Donauraums und zur verstärkten Wahrnehmung seiner multidisziplinär gelagerten Herausforderungen und Potenziale dar; einhergehend mit der Ermutigung, sich auf wissenschaftlicher Ebene damit auseinander zu setzen. Der Danubius Award ist somit ein aktiver Beitrag Österreichs zur EU-Donauraumstrategie.

