Favoriten: Ende der Gemälde-Schau "In Wald und Flur"

Wien (OTS) - Die seit Mitte April im "Waldmüller-Zentrum" (10., Hasengasse 38) laufende Gemälde-Schau "In Wald und Flur" geht zu Ende. Nur mehr am Donnerstag, 16. Mai, ist die Besichtigung der modernen Malereien der Wiener Künstlerin Uta Maria Langer möglich. Die Kreative hält Natur und Landschaft in abstrakten Bildern mit starker Ausdruckskraft fest. Langer hat sich als Gestalterin "mehrschichtiger" Werke einen Namen gemacht: Mit Acrylfarben arbeitet die Künstlerin sowohl auf der Leinwand als auch auf Acrylglas. Doch erst nach der Verschmelzung der beiden Flächen ist das Gemälde vollendet. Die Ausstellung ist am Donnerstag von 16.00 bis 18.00 Uhr offen. Der Eintritt ist kostenlos. Informationen: Telefon 0660/464 66 14 bzw. E-Mail waldmuellerzentrum @ chello.at. Veranstalter der Bilder-Schau ist die ARGE "Kultur 10". Uta Maria Langer ist im Hauptberuf Ärztin, wurde einst an der "Wiener Kunstschule" unterrichtet und lebte für einige Zeit im Ausland. Die Mitbegründerin des "Österreichischen Ärztekunstvereins" malt meist Landschaften, Bäume und Gewässer, widmet sich aber auch gerne den Menschen und Jesus Christus. Kontakt via E-Mail: uta.langer @ gmx.at.

