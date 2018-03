Raiffeisen in Wien - Yellow Day (2): Neue Kontopakete Günstig oder mit Erlebnis-Paketen

WIEN Konto mit Erlebnis-Paketen für Kultur, Sport und Mobilität und Günstiges KLASSIK Konto

Wien (OTS) - Heute am Yellow Day startet Raiffeisen in Wien die Information über die neuen Kontopakete. "Ihr Konto kann mehr, öffnet Ihnen einen besonders günstigen Weg zu zahlreichen Wiener Aktivitäten in Kultur, Sport und Mobilität", so Georg Kraft-Kinz von Raiffeisen in Wien.

Das neue WIEN Konto ist das Konto für Normal- und Vielnutzer um EUR 6,00 pro Monat, u.a. inklusive aller Vorteile des Electronic Banking ELBA Internet mit der neuen Sicherheitstechnologie dem card/tan Generator zzgl. Verrechnung der manuellen Buchungszeilen. Die Raiffeisen WIEN Konto-Inhaber sind berechtigt ein oder mehrere Erlebnis-Pakete um Kultur, Sport und Mobilität um sechs Euro zusätzlich zukaufen.

Neue Kontoangebote mit Erlebnis-Paketen zeigen "Wir sind Wien"

Raiffeisen in Wien ist ein starker Partner, wenn es um Kultur, Sport und Mobilität geht. Deshalb wird ab dem 15. Mai auch WIEN Konto mit Erlebnis-Paketen in diesen drei Bereichen offeriert. 2x im Jahr können damit ganz besondere Wien Erlebnisse in Anspruch genommen werden.

Im Kultur Erlebnis Paket reicht die Palette für die ersten WIEN KontobesitzerInnen von Eintrittskarten für den Stadtsaal, das Wiener Lustspielhaus, den Rabenhof oder das Kabarett Niedermair, Karten für den Almdudler Trachtenpärchenball bis zu Kombi-Tickets der Museen im MQ.

Beim Sport Erlebnis Paket winken Fußball-Länderspielkarten, genauso wie Matchkarten der Austria, der Fivers oder der Raiffeisen Vikings, die Gratis-Teilnahme am Indoor Marathon oder ein besonderes Fußball Reiseangebot.

Beim Erlebnis Paket Mobilität stehen zur Wahl ein Gratisticket für den Twin City Liner, ein 50,-- Euro Gutschein der Wiener Linien oder ein E-Bike PUCH Kraftwerk zum Sonderpreis(EUR 1.799,- statt 2.399,)

Dieses Angebot wird ständig ergänzt und erweitert. Nachzulesen auf www.mein-wien-erlebnis.at.

Die Raiffeisen - Erlebnis Pakete - so funktionieren sie

1. Raiffeisen WIEN Konto eröffnen: Voraussetzung für die Buchung eines Erlebnis-Modules (Kultur, Sport und/oder Mobilität) ist der Besitz eines Raiffeisen WIEN Kontos

2. Erlebnis-Paket Kultur, Sport und/oder Moblität um Euro 6,- pro Monat/pro Paketmodul dazubuchen).

3. Kunde erhält spätestens bis zum 15. des Folgemonats ein Willkommens-Mailing mit zwei persönlichen Codes an die Wohnadresse zugesendet

4. Kunde kann die beiden Codes auschließlich online über die Plattform www.mein-wien-erlebnis.at einlösen. Er kann je Code ein Erlebnis buchen.

Das KLASSIK Konto

Das günstige Kontopaket (EUR 3,- /Monat) für alle mit wenigen Kontobewegungen. Flexibel und indviduell - inklusive Bankomatkarte und ELBA-Internet. Für Pensionisten sind zwei manuelle Buchungszeilen pro Monat inkludiert. Infos unter www.raiffeisenbank.at

Raiffeisen in Wien - Yellow Day 15. Mai - Begegnung, Lebensfreude, Kommunikation, Information

In den Filialen von Raiffeisen in Wien setzen die Beraterinnen und Berater von Raiffeisen in Wien am 15. Mai mit einer Vielzahl von "gelben Aktionen" auf Begegnung mit den Wienerinnen und Wienern. Vom Minikonzert, über Fit-Tipps von Gesundheitstrainern bis hin zu Blumen-Pflanzaktionen vor der Bank, reicht die Palette Am Nachmittag sind die "Mitarbeiter in Gelb" in ihrem Grätzel unterwegs und informieren über das umfassende Angebot von Raiffeisen in Wien.

