Lesung "Verbrannte Bücher" im Bezirksmuseum Liesing

Wien (OTS) - An die öffentliche Vernichtung von Büchern durch Nationalsozialisten vor 80 Jahren erinnert das Bezirksmuseum Liesing (23., Canavesegasse 24) bei einem Rezitationsabend am Freitag, 17. Mai. Die Veranstaltung fängt um 18.30 Uhr an. Der Eintritt ist gratis. Zu den Gästen sprechen der Museumsleiter, ein Vertreter des Bezirkes sowie ein Repräsentant des "Bundes Sozialdemokratischer Freiheitskämpfer, Opfer des Faschismus und aktiver Antifaschisten". Das Museum kooperiert bei dieser Lesung mit dem "Ersten Wiener Lesetheater" und der Vereinigung "Forum 23". Im Mai 1933 ging in vielen deutschen Städten nicht der nationalsozialistischen Haltung entsprechende Literatur in Flammen auf. Die Lesung hat den Titel "Verbrannte Bücher" und soll dazu beitragen, dass es nie wieder zu solchen Schandtaten kommt. Weitere Informationen: Telefon 869 88 96 (zeitweise Anrufbeantworter). E-Mails an das ehrenamtlich tätige Bezirkshistoriker-Team (Leiter: Maximilian Stony):

bm1230@bezirksmuseum.at.

o Allgemeine Informationen: Bezirksmuseum Liesing: www.bezirksmuseum.at

