Mit der Kakaobohne zur Traumfigur

Wien (OTS) - Gesundes Abnehmen ist möglich, auch wenn viele Diäten zum Gegenteil führen und der Jo-Jo-Effekt schneller eintreten kann, als man denkt. Fällt es doch schwer, sich gerade im täglichen, stressüberfluteten Leben ausgewogen und gesund zu ernähren, speziell dann, wenn gerade eine Vielzahl von Dickmachern eine Wohltat für die Psyche sind. Darum ist es so wichtig, das Verhalten in Bezug auf Nahrungsaufnahme und Körperaktivität ganzheitlich zu ändern. Mag. Barbara Jung, Psychologin und Energetikerin aus Wien, setzt genau hier an: Unter Einbeziehung des Körpers, des Geistes und der Seele wird individuell die Ursache gefunden, die zur Gewichtszunahme führt. Darauf basierend werden Methoden erarbeitet, die es gelingen lassen, das Wunschgewicht langfristig und nachhaltig zu erreichen und zu halten.

Barbara Jung: "Zum Einsatz kommt dabei das psychologische Gespräch, die Verabreichung von Blütenessenzen aber auch energetische Behandlungen auf dem Massagebett." Auf körperlicher Ebene setzt sie vor allem auf die Inhaltsstoffe der Kakaobohne, die das Abnehmen besonders positiv unterstützen. "Zwei der vielen in der Kakaobohne enthaltenen Inhaltsstoffe sind für das Abnehmen durch ihre appetithemmende sowie gewichtsreduzierende Wirkung besonders von Bedeutung: Die Monoamine Oxidase und Tryptophan, eine essentielle Aminosäure." Darüber hinaus findet sich in der Kakaobohne das höchste natürliche Vorkommen von Magnesium, einem lebensnotwendigen Stoff, der bei einer Vielzahl von Stoffwechselvorgängen eine unverzichtbare Rolle spielt.

Die stimmungsaufhellende und beruhigende Wirkung, die ebenfalls durch den Konsum der Kakaobohne hervorgerufen wird, wirkt sich gerade in Zeiten des Abnehmens positiv darauf aus, Durststrecken zu überwinden und Schokogelüste gesund zu ersetzen.

Hintergrundinformation

Mag. Barbara Jung hat neben dem Studium der Psychologie eine Vielzahl von Ausbildungen aus dem Bereich alternativmedizinischer Heilmethoden absolviert und arbeitet mit Bachblüten und Blütenessenzen, der Spagyrik (eine auf Paracelsus beruhende alte Heilmethode) oder auch der Touch for health-Behandlung. Darüber hinaus bietet sie diverse Entspannungstechniken, Rainbow Reiki, Wirbelsäulenbegradigung und andere alternative Methoden an.

