Gay rights are human rights

Wien (OTS) - Am 17. Mai findet weltweit der jährliche Internationale Tag gegen Homophobie und Transphobie statt (International Day Against Homophobia and Transphobia [IDAHO]). Aus diesem Anlass wird an diesem Tag am Gebäude der US-Botschaft in Wien neben der amerikanischen Flagge auch die Regenbogenfahne gehisst werden.

IDAHO erinnert an den 17. Mai 1990, an dem Homosexualität von der Liste der psychischen Krankheiten der Weltgesundheitsorgansation (WHO) gestrichen wurde. Allerdings ist Homosexualität weltweit immer noch in vielen Ländern verboten. Die US-Botschaft möchte mit der Regenbogenfahne an Ausgrenzung, Diskriminierung und Verfolgung von Homosexuellen und Transgender erinnern.

Präsident Obama räumt der Gleichstellung von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgender (LGBT) und der Wahrung der Menschenrechte höchste Priorität ein. Er hat 2011 das erste jemals veröffentlichte Presidential Memorandum zur Sicherung der Menschenrechte von LGBT Personen erlassen. Das Memorandum bezieht sich nicht nur auf die Gleichstellung im Inland, sondern fordert US-Diplomaten weltweit auf, sich aktiv für die Rechte der LGBT Gemeinschaften in den jeweiligen Gastländern einsetzen.

Die damalige Außenministerin Hillary Clinton hielt am 6. Dezember 2011 - am selben Tag, an dem das Memorandum veröffentlicht wurde -ihre historische Rede "Free and Equal in Dignity and Rights" vor der UNO in Genf. Darin versicherte sie allen LGBT Personen"... . you have an ally in the United States of America and you have millions of friends among the American people."

