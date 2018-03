ERINNERUNG: Pressekonferenz am 16.05.2013, 10.00 Uhr: Volksanwaltschaft präsentiert Bericht an den Wiener Landtag 2012

Wien (OTS) - Am 16. Mai um 10.00 Uhr präsentieren die Vorsitzende der Volksanwaltschaft, Mag.a Terezija Stoisits sowie Volksanwältin Dr. Gertrude Brinek und Volksanwalt Dr. Peter Kostelka ihren aktuellen Bericht an den Wiener Landtag. Dabei werden sie Missstände und Schwachstellen in der Wiener Landesverwaltung, besonders eklatante Einzelfälle und dringende gesetzliche Anregungen darlegen.

Die VertreterInnen der Medien sind zu diesem Termin sehr herzlich eingeladen!

PK: Volksanwaltschaft präsentiert Bericht an den Wiener Landtag 2012 Datum: 16.5.2013 um 10:00 Uhr Ort: Volksanwaltschaft, 1. Stock, Kapellenzimmer Singerstraße 17, 1010 Wien

