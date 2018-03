Lueger: Familie ist dort, wo Kinder sich wohl fühlen

Kinderbetreuungsgeld für Krisenpflegekinder muss endlich ausbezahlt werden

Wien (OTS/SK) - "Familie ist mehr als Vater, Mutter, Kind. Familie ist überall dort, wo Kinder sich wohl und geborgen fühlen und wo Menschen Verantwortung füreinander übernehmen", erklärte die SPÖ-Sprecherin für Kinder und Jugend, Angela Lueger, anlässlich des Internationalen Tages der Familie gegenüber dem SPÖ-Pressedienst am Mittwoch. Familienpolitik im Sinne der Kinder müsse daher heißen, die Rechte für Patchworkfamilien, für Alleinerzieherinnen und Alleinerzieher sowie für Regenbogenfamilien weiter zu verbessern, sowie ökonomische Sicherheit und Bildungsgerechtigkeit für alle Kinder zu garantieren. ****

"Wir stehen für Rahmenbedingungen, die Familien in ihrer Vielfalt tagtäglich unterstützen und allen Kindern von Anfang an eine gute Lebensperspektive vermitteln", sagt Lueger. Dazu zählt auch, faire Bedingungen für Pflegeeltern zu schaffen, die sich in akuten Krisenfällen um Kinder kümmern. Gemäß einem OGH-Urteil haben Krisenpflegeeltern Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld für ihre Krisenpflegekinder, doch der Familienminister hat eine gegenteilige Weisung aus dem Jahr 2011 noch immer nicht aufgehoben. "Ab wann wird das Kinderbetreuungsgeld gemäß dem OGH-Urteil an Krisenpflegeeltern endlich ausbezahlt, Herr Minister?", will die SPÖ-Abgeordnete wissen.

"Die Leistung, die diese Krisenpflegeeltern erbringen, ist oft außergewöhnlich", sagt Lueger. Sie nehmen kurzfristig Säuglinge und Kleinkinder von Eltern auf, die ihren Kindern akut nicht genügend Sicherheit und Geborgenheit geben können. "Pflegeeltern bieten Kindern in schwierigen Situationen einen liebevollen Zufluchtsort und haben dafür nicht nur gesellschaftliche Anerkennung, sondern auch finanzielle Unterstützung verdient", betonte Lueger. (Schluss) ph/sn

