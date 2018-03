Umweltdachverband kritisiert grenzenlose Gier nach Ökostromfördermitteln bei einigen Windkraftzockern

- UWD deckt auf: bis zu 80.000 Euro(!!!) Entschädigung pro Windrad/Jahr an Gemeinden/GrundeigentümerInnen

Wien (OTS) - Landesweite Tabu- und Eignungszonen als Voraussetzung für weiteren Windkraftausbau

- Windkraftausbau in NÖ nur auf Basis verbindlicher überregionaler Raumordnungswidmungen

"Einige Windkraftzocker, die auf Teufel komm raus jeden Landeswinkel in Niederösterreich mit Windkraftwerken zupflastern wollen, sind derart von Geldgier getrieben, dass sie beim weiteren Windkraftausbau auf Kosten der betroffenen Bevölkerung, von Landschaftsbild, Natur-und Umweltschutz keine Grenzen mehr kennen. Sie müssen unverzüglich in geordnete raumordnungspolitische Schranken gewiesen werden", sagt Gerhard Heilingbrunner, ehrenamtlicher Präsident des Umweltdachverbandes nochmals in dezidierter Unterstützung des Vorhabens LH Prölls, eine landesweiten Planungsprozess als Grundlage für den weiteren Ausbau festzulegen.

UWD deckt auf: enorme Abgeltungszahlungen an Gemeinden und GrundeigentümerInnen

Einige Firmen, die sich ausschließlich auf die Projektentwicklung und Finanzierung von Windparks spezialisiert haben - allein in NÖ sind mehr als 40 Windkraftprojektentwickler unterwegs - bieten Gemeinden bzw. GrundeigentümerInnen die unvorstellbare Summe von bis zu Euro 80.000 pro Windrad und Jahr an Entschädigung an. "Welcher Bürgermeister - vor allem in finanzschwachen Regionen - sagt angesichts dieser ungeheuren Abgeltungssummen, die auf Kosten der Allgemeinheit aus dem Ökostromförderungstopf bezahlt werden, schon Nein zu einer regionalen Umwidmung? Die Ökostromförderung ist wichtig für die Energiewende. Wenn sich die Branche allerdings weigert, überregionalen planerischen Ansätzen zuzustimmen, ist die Konzeption dieser Förderung unbedingt zu hinterfragen", so Heilingbrunner in Richtung Windkraft.

Widmungsstopp nutzen, um landesweite Tabuzonen und Eignungszonen festzulegen

Die aktuellen Diskussionen in Niederösterreich, Tirol, Kärnten, Oberösterreich und der Steiermark zeigen, dass für den weiteren Windkraftausbau dringend Kriterien für eine natur- und menschenverträgliche Nutzung erforderlich sind. Der UWD sagt hier auch nochmals ein dezidiertes JA zur Energiewende. Aber Grundlage für jeden weiteren Ausbau von Windkraftanlagen muss landesweite integrierte Planung mit Rücksichtnahme auf Naturschutz, Landschaft und AnrainerInnen sein. "Der UWD hat gemeinsam mit den Mitgliedsorganisationen, zu denen die größten Naturschutzorganisationen und alle wesentlichen Ökoenergieverbände zählen, ein Positionspapier erarbeitet, das mit Kriterien für solche Tabu- und Eignungszonen die Anforderungen für eine umweltverträgliche Nutzung der Windkraft bis 2020 aufzeigt. Dieses von der Vollversammlung des UWD beschlossene Windkraftpositionspapier könnte durchaus auch Basis für den von LH Erwin Pröll eingeleiteten NÖ Weg in Sachen Windkraft sein", so Heilingbrunner abschließend.

