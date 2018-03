Weltjugendtag: 500 Jugendliche aus Österreich fahren nach Rio

Kardinal Schönborn und Weihbischof Lackner begleiten die Pilger nach Brasilien - Zahlreiche Vorbereitungs- und Parallelevents in Österreich

Wien, 15.05.13 (KAP) 500 Jugendliche aus Österreich werden in zwei Monaten nach Brasilien reisen, um am katholischen Weltjugentag in Rio de Janeiro teilzunehmen. Das hat Barbara Andrä, eine der beiden Nationalkoordiatorinnen der Veranstaltung, gegenüber "Kathpress" berichtet. Zu dem katholischen Großereignis vom 23. bis 28. Juli werden zwei bis drei Millionen Jugendliche erwartet, dazu auch Papst Franziskus, der anlässlich des Weltjugendtages seine erste Auslandsreise unternimmt. Die Pilger aus Österreich werden vom Wiener Erzbischof Christoph Schönborn und dem Grazer Weihbischof Franz Lackner begleitet

"Die österreischichen Teilnehmer in Rio kommen aus allen Diözesen, allen voran aus Wien mit 179 Anmeldungen und aus der Steiermark mit 120", erklärte Andrä. Organisiert werden die Reisegruppen meist von der Katholischen Jugend, daneben bieten auch die Jünger-, Johannes-und Loretto-Gemeinschaft, die Salesianische Jugendbewegung und die Wiener Pfarre St. Rochus eigene Fahrtvarianten an.

Informationen: www.weltjugendtag.at

