Wiener Börse Preis 2013: Zwölf Awards in vier Kategorien

Wien (OTS) - Bei der diesjährigen Wiener Börse Preis-Verleihung gestern Abend im Kursalon Wien wurden einmal mehr heimische börsenotierte Unternehmen ausgezeichnet. Der Wiener Börse Preis 2013 wurde an insgesamt zehn Unternehmen in vier Kategorien verliehen:

ATX-Preis

1. Platz: Österreichische Post AG

2. Platz: Andritz AG

3. Platz: AMAG Austria Metall AG

Small & Mid Cap-Preis

1. Platz: Palfinger AG

2. Platz: Flughafen Wien AG

3. Platz: Rosenbauer International AG

Corporate Bond-Preis

1. Platz: OMV AG

2. Platz: Wienerberger AG

3. Platz: Strabag SE

Privatanleger-Preis

1. Platz: Andritz AG

2. Platz: Erste Group Bank AG

3. Platz: OMV AG

Die Initiatoren dieser Auszeichnung sind das Aktienforum, der Cercle Investor Relations Austria (C.I.R.A.), die Oesterreichische Nationalbank (OeNB), die Österreichische Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Ma-nagement (ÖVFA), die Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG), die Wiener Börse und der Kapitalmarktbeauftragte des Bundesministeriums für Finanzen. Die Vergabe des Wiener Börse Preises jährt sich heuer bereits zum sechsten Mal.

"Börsenotierte Unternehmen gehören zu den größten und besten Unternehmen Österreichs und sie sind sehr wichtig für die heimische Volkswirtschaft. Mit ihren laufenden Investitionen sorgen sie einerseits dafür, dass das Innovationstempo in der österreichischen Wirtschaft hoch bleibt und dass andererseits ein ständiger Antrieb zur Verbesserung der Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit gegeben ist. Die an der Wiener Börse gelisteten Unternehmen sind somit auch wichtige Impulsgeber für den Wohlstand Österreichs", sagt Claus J. Raidl, Präsident der Oesterreichischen Nationalbank, im Rahmen der Preisverleihung. "Umso mehr begrüße ich es, unsere heimisch und international vorbildlichen Unternehmen heute zu würdigen und mit einem Preis zu bedenken."

"Als zentrale Institution am Kapitalmarkt ist es uns ein besonderes Anliegen, gemeinsam mit unseren Part-nern, all jene Unternehmen auf die Bühne zu holen, die hinsichtlich Kommunikations-und Informationspolitik am Kapitalmarkt eine Vorreiterrolle einnehmen. Viele an der Wiener Börse notierten Unternehmen behaupten sich nicht nur am Heimmarkt, sondern spielen auch am Weltmarkt eine gewichtige Rolle und haben sich daher zu Recht auch bei internationalen Investoren einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Mit den heute überreichten Preisen wollen wir diese hervorragende Arbeit auszeichnen", so die beiden Vorstände der Wiener Börse, Birgit Kuras und Michael Buhl.

"Uns als ÖVFA - der österreichischen Interessensvertretung der "Investment Community" - freut es, dass wir mit unserem gebündelten Know-how der Finanzindustrie jährlich die Kategorien zum Börse-Preis evaluieren dürfen. Dabei steht Investor Relations- und Kommunikations-Qualität in Form der Betreuung von Investoren im Mittelpunkt. Darüber hinaus fließen Fakten wie Kursentwicklung und Liquidität in unsere Evaluierung ein. Infolge der Attraktivität von Corporate Bonds haben wir auch heuer wieder einen Preis in diesem Segment vorgesehen", betont Fritz Mostböck, Präsident der ÖVFA und Head of Research der Erste Group Bank AG.

Über den Wiener Börse Preis

ATX- und Small & Mid Cap-Preis zeichnen jene Unternehmen aus, die sich am Kapitalmarkt hinsichtlich fol-gender Kriterien besonders hervorheben: Finanzberichterstattung, Investor Relations, Strategie und Unter-nehmensführung, Corporate Governance und Nachhaltigkeit sowie markttechnische Faktoren.

Beim Corporate Bond-Preis sind Geschäftsbericht, Informationspolitik und Kommunikationspolitik gegenüber Analysten sowie das Vorliegen eines Ratings ausschlaggebend.

Die Vergabe des Privatanleger-Preises erfolgte heuer zum zweiten Mal in Zusammenarbeit mit Brokerjet. Die Preisträger wurden von den Privatinvestoren selbst ermittelt, die ATX Prime Unternehmen in den drei Katego-rien Berichterstattung & Investor Relations, Strategie & Unternehmensführung und Corporate Governance bewerten konnten.

Die Auswahl der Preisträger des ATX-, Small & Mid Cap- sowie des Corporate Bond -Preises erfolgte durch eine Jury der ÖVFA (3 Banken Generali, Allianz Invest, BAWAG P.S.K. Invest, Erste Group Bank, Erste Spa-rinvest, Gutmann Kapitalanlage, Hypo Capital Management, Kepler Capital Markets, Kepler Fonds, Pioneer Investments Austria, Raiffeisen KAG, RCB, Ringturm KAG, UNIQA und Wiener Privatbank).

Über die Wiener Börse

Die Wiener Börse ist eine 100%-Tochter der CEE Stock Exchange Group (CEESEG), die weiters die Börsen Budapest, Laibach und Prag umfasst. Die CEE Stock Exchange Group ist die größte Börsengruppe in der Region. Zusätzlich zu den vier Wertpapierbörsen, betreibt die CEESEG drei Warenbörsen und ist an fünf Clearing-Systemen (CCPs) sowie zwei Zentralverwahrern (CSDs) beteiligt. Um die Liquidität der Märkte zu steigern, vereinfacht die CEESEG den Marktzugang und den Handel an den lokalen Handelsplätzen. Die CEESEG-Börsen kooperieren mit 12 Börsen in Zentral- und Osteuropa und werden für dieses einzigartige CEE-Know-how weltweit geschätzt.

