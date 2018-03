Wirtschaftspreis der Schwedischen Handelskammer an Ikea und Start-up Good Tribes

Wien (OTS) - Ikea Austria und das Start-up-Unternehmen "The Good Tribes" wurden am Dienstag, 14. Mai 2013 in der Residenz des schwedischen Botschafters in Wien mit dem Wirtschaftspreis der Schwedischen Handelskammer in Österreich ausgezeichnet. Der Preis wurde zum vierten Mal vergeben. Tourismus-Unternehmer Lars Hagström, wurde die Auszeichnung "Manager of the year" verliehen. Der schwedische Botschafter in Österreich, Nils Daag, und der Präsident der schwedischen Handelskammer in Österreich, Johan Eliasson, übergaben die Preise.

"Kein Unternehmen der Welt hat das Image Schwedens im Ausland so geprägt, wie Ikea," betonte Eliasson in seiner Laudatio. Das Unternehmen ist seit 1977 in Österreich tätig und betreibt sieben Stores mit einem Gesamtumsatz von rund 500 Millionen Euro. Den Preis nahm Ikea Österreich CFO, Filip Hajny entgegen.

The Good Tribes ist ein schwedisch-österreichisches Start-up-Unternehmen, das von der Schwedin Evelina Lundqvist gemeinsam mit Gayathri Rathinavelu gegründet wurde. Gemeinsam mit weiteren drei Mitstreitern entwickeln sie Ideen und Beratungstools für ihre Vision einer Gesellschaft ohne Abfall.

Tourismus-Manager Lars Hagström kam 1978 erstmals nach Österreich. Seit 1996 kümmert er sich mit dem Unternehmen STS Alpresorts um den Incoming-Tourismus von Schweden nach Österreich. Dank seiner Vermittlung machen jährlich rund 25.000 Schweden Urlaub im Gasteinertal.

Eine Jury mit Johan L.Eliasson, dem Präsidenten der Schwedischen Handelskammer in Österreich, dem schwedischen Botschafter in Wien, Nils Daag und dem schwedischen Handelsbeauftragten in Wien, Carsten Grönblad an der Spitze, haben aus den Einreichungen die Preisträger ausgewählt.

