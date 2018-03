Leichte Bluetooth-Maus funktioniert wie ein Stift - mit schnellen, präzisen Bewegungen

Stockholm (ots/PRNewswire) - Die ergonomische Penclic(R)-Maus ist darauf ausgelegt, Arbeitsfläche und

Produktivität zu maximieren.

Penclic, Hersteller von ergonomisch funktionellem Computerzubehör im schlanken Design, gibt die Veröffentlichung der Bluetooth B2 Mouse bekannt. Die Funktionalität und elegante Schlichtheit der Penclick Bluetooth B2 Mouse machen sie zur perfekten Begleiterin des modernen Heimcomputers, und da sie kabellos verwendet werden kann, nimmt sie keinen der begehrten USB-Ports in Beschlag. Wie es für skandinavisches Design typisch ist, geht Penclic mit dieser Maus im Stiftformat neue Wege: Sie ist so gestaltet, dass sie sich der natürlichen Form der Hand anpasst, und somit eine einzigartige und intuitive Benutzung mit lasergesteuerter Präzision ermöglicht. Die B2 kommt ohne ein Mauspad aus, denn die leichtgewichtige Maus gleitet mit einfachen und unmittelbaren Bewegungen über Ihre Arbeitsoberfläche. Sie ist kompatibel mit Mac und PC und befriedigt somit den Bedarf nach einer einfachen, cleveren und hochwertigen Maus.

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130515/613501 )

Aber es ist nicht allein ihr ausgefeilter, ungewöhnlicher Look, der die B2 zu etwas Besonderem macht. Die B2 verfügt über das Aussehen, Handling und Verhalten eines Füllfederhalters, und bietet Ihnen dadurch überlegene Navigation mit Fingerspitzengefühl. Sie ist mit einem Laser ausgestattet, der erfasst, wohin Sie den Cursor bewegen möchten, und ermöglicht damit eine präzise Kontrolle. Die ergonomische Form der B2 sorgt für eine bequeme Haltung und verbessert somit die Benutzbarkeit, und sie ermöglicht es Ihnen, Ihren Unterarm auf der Arbeitsfläche zu entspannen. Ein bequemerer Arbeitsplatz führt zu besseren Ergebnissen, schnelleren Bewegungen und gesteigerter Produktivität.

In der B2 verbinden sich Technik und Design, und ihre sanft getönte weisse Farbe passt an jeden Arbeitsplatz. Darüber hinaus sorgt die Maus für mehr Gesundheit und Wohlbefinden. Die Anbringung der fünf Tasten für Rechts- und Linksklick entspricht dem natürlichen Griff der Hand weitaus besser. Dadurch können Sie Ihre Fingerfertigkeit dazu einsetzen, die Maus so zu klicken, als hielten Sie einen Stift. An der rechten Seite der Maus ist ein Scrollrad angebracht. Hiermit wirkt das Design des Stiftgriffs einem RSI-Syndrom (Repetitive Strain Injury) entgegen, das oftmals im Zusammenhang mit der Verwendung herkömmlicher Computermäuse auftritt.

Die B2 ist sowohl für den professionellen Einsatz als auch für den Hausgebrauch perfekt geeignet und bietet Computernutzern die neueste Errungenschaft in Design, Funktionalität und Wellness. Ob Sie nun Stunden oder Minuten vor dem Computer zubringen - tun sie es auf bequeme Art und Weise.

Eigenschaften der Bluetooth B2

Wird per Bluetooth mit Ihrem Mac oder PC verbunden

Verfügt über 5 Klicktasten, ein Scrollrad sowie einen Lasersensor für mehr Präzision

Kein Mauspad notwendig

Der Akku muss nur ca. alle zwei Monate aufgeladen werden

Kabellose Reichweite von bis zu 10 Metern

Erhältlich in Weiss

Die Penclic Bluetooth B2 Mouse ist ab sofort in Penclic Verkaufsstellen weltweit erhältlich.

Über Penclic(R)

Das in Schweden ansässige Unternehmen PenclicAB entwirft ergonomisch funktionales und elegantes Computerzubehör, das neueste Technik mit skandinavischem Design kombiniert, um so die Arbeit produktiver, angenehmer und effizienter zu machen. Ausgehend von der Penclic Mouse, hat sich die Produktpalette erweitert und umfasst inzwischen ein Penclic Mini Keyboard und Penclic Numpad sowie seit Neuestem auch die Bluetooth Penclic Maus. Penclicks intelligente, schlichte und funktionale Produkte stehen für ein bewussteres Leben und bieten dem Benutzer ein einzigartiges Erleben ohne Abstriche bei der Qualität. Weltweit erhältlich; besuchen Sie http://www.penclic.se für weitere Informationen.

