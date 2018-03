eircom Group setzt auf Service-Management-Plattform der nächsten Generation von Eirteic

(PRN) - - Einheitliche Service-Assurance-Lösung von Monolith Software steigert die betriebliche Effizienz und verbessert das Kundenerlebnis

Dublin (ots/PRNewswire) - Eirteic Consulting, das in Cork ansässige Spezialunternehmen für Systemintegration, hat einen Auftrag der eircom Group erhalten und wird das Unternehmen fortan mit einer einheitlichen Monitoring- und Service-Management-Lösung für alle wichtigen Dienste ausstatten, die der Telekommunikationsanbieter über seine Festnetz- und Mobilfunknetze und dazugehörige IT-Plattformen zur Verfügung stellt.

Das Geschäft kam im Zuge einer konkurrenzbetonten Angebotsausschreibung zustande und wird dazu führen, dass eircom Einzellösungen einer Vielzahl verschiedener führender Anbieter mit einer einheitlichen Service-Assurance-Lösung

von Monolith Software

ersetzt, für die Eirteic der

einzige Platin-Vertriebspartner in Europa ist. Das System von Monolith Software ist ein wesentlicher Bestandteil der Next Generation Service Management Platform (NGSMP) von eircom. Über ein einziges Dashboard können alle erforderlichen IT- und Netzwerkressourcen gesteuert und überwacht werden, die eircom zum Angebot seiner zahlreichen Dienste benötigt. Dies wird eircom die Möglichkeit bieten, die eigene Infrastruktur effizienter zu verwalten, Ressourcen schnell und bedarfsgerecht zuzuteilen, auftretende Probleme aus der Welt zu schaffen und neu aufkommende Dienste wie Glasfaser-Breitband, IPTV und 4G Mobile zuverlässig bereitzustellen.

"eircom steht vor der Einführung einer Reihe neuer Dienste für unsere Kunden. Die Fähigkeit, diese Dienste auch durchgehend verwalten zu können, zählt zu unseren entscheidenden Voraussetzungen. Am Ende einer konkurrenzbetonten Angebotsausschreibung haben wir uns für Eirteic und Monolith entschieden, weil wir erkannt haben, welche Vorteile sich aus der einfachen Verwaltung und Skalierbarkeit und den niedrigen Gesamtbetriebskosten der Monolith-Lösung ergeben", so Declan Ivory, Leiter des Servicebetriebs bei eircom. "Eirteics Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von Weltklasse-Systemen für die führenden internationalen Kommunikationsunternehmen hat uns davon überzeugt, dass das Unternehmen über die nötige Fachkompetenz verfügt, um ein derart wichtiges Projekt umsetzen und unterstützen zu können."

"Die fortschrittlichen Kommunikationsdienste von heute erfordern häufig eine Kombination verschiedener Elemente aus vielen unterschiedlichen IT- und Netzwerksystemen", so Patrick Buttimer, der CEO von Eirteic Consulting. "Die Fähigkeit, unterschiedliche Infrastruktur über eine zentrale Stelle verwalten zu können, ist daher von entscheidender Bedeutung. Die einheitliche Monolith-Plattform für Ausfall-, Performance-, Topologie- und Service-Management basiert auf einem einzigen Programmcode und bietet eircom eine unbegrenzt skalierbare Lösung zur Erweiterung der eigenen Dienste, ohne die Betriebskosten zu erhöhen."

Eirteic spezialisiert sich auf die Integration von Systemen zur Steuerung von Infrastruktur, Zugangskontrolle und Business Support. Im Hinblick auf Umfang und Komplexität ist dieser neue Auftrag von eircom mit den vielen weiteren Aufträgen vergleichbar, die Eirteic bereits für seine internationalen Kunden umgesetzt hat. Hierzu zählen führende Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen wie Tele2, Cable & Wireless, Digicel und Telkom South Africa. Neben dem Angebot von Software, Schulungen und Wissenstransfer wird Eirteic im Rahmen der vertraglichen Vereinbarung eircom auch laufende Rund-um-die-Uhr-Unterstützung an sieben Tagen pro Woche bieten.

"Die Zusammenarbeit mit einem erstklassigen Lösungsanbieter wie Eirteic ist ein zentraler Bestandteil unserer globalen Expansionsstrategie", erklärte William T. Cannon, der CEO von Monolith Software. "Bei der Bereitstellung unserer Lösung der nächsten Generation zur Vereinheitlichung des Service-Managements und bei der Reduzierung der Betriebskosten durch die Stilllegung von Monitoring-Altsystemen hat Eirteic eine solide Erfolgsbilanz vorzuweisen."

Informationen zu Monolith Software Monolith Software bietet eine einheitliche Service-Assurance-Lösung

der nächsten Generation, die

Ausfall-, Performance-, Topologie- sowie Service-Level-Management in einer einzigen skalierbaren Lösung vereint. Die von Anfang an auf Basis eines einzigen Programmcodes entwickelte, vollständig integrierte und mandantenfähige Monolith-Plattform beruht auf einem offenen und ganzheitlichen Ansatz zur Datensammlung, Aufbereitung und einheitlichen Visualisierung. Führende Telekommunikations- und Managed-Service-Anbieter sowie Großunternehmen aus aller Welt, darunter BroadvoxTM, CHR Solutions, Oracle, Tata Communications und Tele2, setzen bereits auf Monolith, um ihr Infrastrukturmanagement zu vereinheitlichen und zu vereinfachen und ihre Betriebskosten durch die Konsolidierung ungleicher und altgedienter Tools deutlich zu senken. So stellen diese Unternehmen sicher, neue Dienste einführen und das Kundenerlebnis verbessern zu können. Besuchen Sie http://www.monolithsoftware.com für nähere Informationen.

Informationen zu Eirteic Consulting Seit dem Jahr 2000 widmet sich das in Cork gegründete und ansässige Unternehmen Eirteic Consulting dem Angebot von Ausfall-, Service- und Performance-Management-Lösungen und dazugehörigen Services für Regierungskunden, das Gesundheitswesen und die Finanz- und Telekommunikationsmärkte. Eirteic unterhält Niederlassungen in Südafrika, Australien, den USA und China und arbeitet mit Kunden aus über 30 Ländern zusammen, um die besten Lösungen und Dienste ihrer Art anzubieten. Besuchen Sie http://www.eirteic.com für nähere Informationen.

Informationen zu eircom Mit etwa 2 Millionen Kunden ist eircom der größte Anbieter von Festnetz- und Mobilfunkdiensten Irlands. Im Hinblick auf Kapazität und geografische Reichweite betreibt das Unternehmen das umfangreichste Netzwerk in Irland. Derzeit errichtet es auch das größte Glasfaser-Breitbandnetz Irlands, das über eine Million Gebäude abdecken wird. Der Konzern bietet eine umfassende Auswahl fortschrittlicher Sprach-, Daten, Breitband- und ICT-Services für Privatkunden, Klein- und Großunternehmen sowie den öffentlichen Sektor. Unser Geschäftszweig Mobilfunk wird unter den Markennamen Meteor und eMobile betrieben und bietet eine Vielzahl verschiedener Mobilfunkpakete auf Grundlage der 2G- und 3G-Technologie. LTE-Datendienste werden 2013 in Betrieb genommen. Darüber hinaus ist eircom Wholesale der maßgebliche Großbetreiber Irlands und versorgt über 28 Großkunden aus verschiedenen regulierten und unregulierten Märkten mit Produkten und Dienstleistungen. Zu eircoms Anteilseignern zählen mehr als 200 Investoren, die ihre vorrangigen Schuldverschreibungen nach dem erfolgreich verlaufenen Überprüfungsverfahren (Examinership) im Juni 2012 in Aktienkapital umgewandelt haben.

