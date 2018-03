Far East Energy ernennt Jennifer D. Whitley zum Chief Financial Officer

Houston (ots/PRNewswire) - Die Far East Energy Corporation hat heute die Ernennung von Jennifer D. Whitley als Chief Financial Officer und somit Nachfolgerin von Bruce N. Huff bekanntgegeben. Am 7. Mai 2013 hat Herr Huff dem Unternehmen mitgeteilt, dass er als Chief Financial Officer des Unternehmens aus gesundheitlichen Gründen zurücktritt.

"Mit großem Bedauern geben wir Bruce Huffs Ausscheiden und Ruhestand bekannt", sagte Michael R. McElwrath, CEO und Präsident von Far East Energy. McElwrath fügte hinzu: "Als der am längsten beschäftigte CFO des Unternehmens hat Bruce unzählige bedeutende Leistungen für die Far East Energy eingebracht. Er trat dem Unternehmen im Mai 2004 bei und während seiner Zeit als CFO hat das Unternehmen den erfolgreichen Erwerb der äußerst wichtigen Shouyang-Konzession von ConocoPhillips durchgeführt. Er war ein maßgeblicher Akteur bei vielen erfolgreichen Geldmittelbeschaffungen, die die frühe Exploration und die anfängliche Entwicklung unserer hochpermeablen Fundstätte in Shouyang finanziert haben, und hat unermüdlich die sehr fordernde Position als unser CFO ausgefüllt."

"Bruce war auch dafür verantwortlich, dass Jennifer Whitley zum Unternehmen gekommen ist. Seine Leistung für das Unternehmen und dessen Aktionäre kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Ich bin froh, dass Jennifer während dieser arbeitsintensiven Zeit für das Unternehmen die Position als CFO annehmen konnte; mit ihren vorherigen Erfahrungen als Finanzdirektorin eines in Großbritannien notierten Öl- und Gasunternehmens und CFO eines US-amerikanischen globalen Midstream-Energieunternehmens verfügt sie über einen starken Hintergrund für diese Rolle. In Anbetracht der Ereignisse im letzten Jahr, bei denen Jennifer eine wesentliche Rolle übernahm, wird der Übergang nahtlos verlaufen."

McElwrath fuhr fort: "Wir wünschen Bruce und seiner Familie von Herzen alles Gute für seinen Ruhestand. Der Vorstand und das gesamte Personal - von der Konzernzentrale bis zur Belegschaft in Beijing und auch unsere Mitarbeiter vor Ort auf dem Feld - schließen sich dem Dank an Bruce für seine wichtige Rolle an, die er in der Geschichte von Far East gespielt hat."

Seit Februar 2013 hat Frau Whitley in Interimsfunktion die Position als Chief Financial Officer für das Unternehmen unternommen und seit Januar 2011 war sie als Finanzdirektorin des Unternehmens tätig. Bevor sie dem Unternehmen beitrat, agierte Frau Whitley von 2008 bis 2010 als Chief Financial Officer der Zero Emission Energy Plants Ltd., einem internationalen Midstream-Energieunternehmen mit Schwerpunkt auf Louisiana und China. Von 2006 bis 2008 war Frau Whitley Finanzdirektorin der Global Energy Development PLC, wo sie für die gesamten Finanz-, Buchhaltungs- und Verwaltungsangelegenheiten bezüglich der internationalen Ölexplorationen und Produktionsabläufe des in Großbritannien notierten Unternehmens die Verantwortung hatte. Davor war Frau Whitley bei der Harken Energy Corporation tätig und gehörte zum Audit-Team von Ernst & Young LLP.

Frau Whitley ist amtlich zugelassene Wirtschaftsprüferin und ist Mitglied des Aufsichtsrats von Zero Emission Energy Plants sowie des Vorstands des Houston Chapter of Financial Executives International. Sie ist außerdem Vorsitzende des Youth Development Center und hat einen Sitz im Beirat von MentorConnect. Sie ist Mitglied der Texas Society of CPAs (Gesellschaft für amtlich zugelassene Wirtschaftsprüfer) und war zuvor im Business Advisory Council der Pepperdine University. Im Jahr 2006 hat Frau Whitley von ihrer Universität den Award "Change the World" als Auszeichnung für ihre gemeinnützige Arbeit mit Kindern in Houstons benachteiligten Stadtvierteln erhalten.

Das in Houston, Texas, ansässige Unternehmen Far East Energy Corporation betreibt Niederlassungen in Beijing und Taiyuan City (China) und konzentriert sich auf die Exploration und Gewinnung von Methan aus Kohleflözen in China.

Diese Pressemitteilung und die Telefonkonferenz beinhalten oder werden vorausschauende Aussagen beinhalten. Vorausschauende Aussagen geben die aktuellen Erwartungen oder Prognosen der Far East Energy Corporation in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder, die auf den Einschätzungen und Annahmen der Geschäftsleitung aufgrund derzeit vorliegender Informationen und den Erwartungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt beruhen. Sie sind nicht als Garantien für zukünftige Entwicklungen zu verstehen und beinhalten gewisse Risiken und Unsicherheiten, einschließlich derer, die in den Unterlagen beschrieben sind, die die Far East Energy Corporation bei der US-Börsenaufsicht (Securities and Exchange Commission) eingereicht hat. Auch wenn wir der Ansicht sind, dass die in diesen vorausschauenden Aussagen beschriebenen Erwartungen auf begründeten Annahmen beruhen, können wir nicht mit Sicherheit sagen, dass sie sich als korrekt erweisen werden. Die vorausschauenden Aussagen aus dieser Pressemitteilung und der Telefonkonferenz beziehen sich unter anderem auf die beabsichtigte Verwendung der Einnahmen aus der Privatplatzierung und anderen Vorhaben. Zu den Faktoren, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen, die in solchen vorausschauenden Aussagen prognostiziert werden, abweichen können, gehören unter anderem die folgenden: die vorläufige Natur von Quellendaten, einschließlich der Permeabilität und des Gasgehalts; die aus unseren Quellen stammende Gasmenge, die letztendlich gefördert bzw. verkauft wird, kann nicht mit Sicherheit vorausgesagt werden; das Bruchstimulationsprogramm führt möglicherweise hinsichtlich der Erhöhung der Gasmenge nicht zum gewünschten Erfolg; aufgrund der Beschränkungen durch die chinesische Gesetzgebung haben wir ggf. nur eingeschränkte Möglichkeiten, die Vereinbarung über den Verkauf von Gas zwischen der Guoxin Energy Development Group Limited der Provinz Shanxi und der China United Coalbed Methane Corporation ("CUCBM") durchzusetzen, in der wir ausdrücklich als Begünstigter benannt sind; zusätzliche Bohrungen werden möglicherweise nicht oder nicht termingerecht durchgeführt; zusätzliche Pipelines und Sammelsysteme, die für den Gastransport benötigt werden, werden ggf. nicht gebaut oder nicht termingerecht fertiggestellt oder die Streckenführung weicht von der geplanten Route ab; die Pipelinebetreiber und lokalen Versorgungsunternehmen/CNG-Unternehmen können es ablehnen, unser Gas zu erwerben oder abzunehmen oder wir sind möglicherweise nicht in der Lage, die aus den mit den Betreibern der Pipelines geschlossenen Vereinbarungen resultierenden Rechte durchzusetzen; Überschneidungen mit dem Abbau von Kohle oder bei der Koordination unserer Erschließungs- und Produktionsaktivitäten mit dem Bergbau können unseren Betrieb negativ beeinflussen oder deutlich erhöhte Betriebskosten zur Folge haben; unsere fehlende Betriebserfahrung; eingeschränkte oder möglicherweise falsche Handhabung von Geldmitteln; Risiken und Unsicherheiten, die im Zusammenhang mit unseren Erschließungs-, Entwicklungs- und Abbauaktivitäten im Zusammenhang mit Flözgas entstehen; unser Unvermögen, einen maßgeblichen Anteil unserer Reserven und anderen Ressourcen abzubauen oder zu verkaufen; Enteignungen und andere Risiken im Zusammenhang mit geschäftlichen Aktivitäten im Ausland; Störungen an den Kapitalmärkten für reservegestützte Kredite; Angelegenheiten, die sich auf die Energiewirtschaft im Allgemeinen auswirken; mangelnde Verfügbarkeit von Waren und Dienstleistungen für die Öl- und Gasfelder; Umweltrisiken; Risiken bei der Bohrung und Produktion; Änderungen von Gesetzen oder Vorschriften, die sich auf unseren Betrieb auswirken sowie weitere Risiken, die in den von der Far East Energy Corporation bei der US-Börsenaufsicht eingereichten Unterlagen dargelegt sind. Daher können die tatsächlichen Resultate und Ergebnisse deutlich von denen abweichen, die in solchen Aussagen beschrieben, angedeutet oder prognostiziert werden. Die vorausschauenden Aussagen gelten nur zu dem Zeitpunkt, zu dem sie getroffen werden und die Far East Energy Corporation übernimmt, über das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinaus, unabhängig von dem Bekanntwerden neuer Informationen, zukünftigen Ereignissen oder anderen Gründen, keinerlei Verpflichtung, jedwede vorausschauenden Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren.

