Grüne Wien gratulieren Tiroler Grünen: "Willkommen im Klub"

Vassilakou: "Freue mich über neue Kräfte für die Verkehrswende in Österreich"

Wien (OTS) - "Ein herzliches Willkommen im Klub" kommt von den Grünen Wien in Richtung Tiroler Grüne. "Ingrid Felipe und ihr Team haben deutlich ihre Handschrift im Koalitionsübereinkommen mit der ÖVP hinterlassen. Besonders freut uns, dass nun auch Tirol das Wiener Erfolgsmodell der 365-Euro-Jahreskarte für sich umsetzen will. Damit gibt es nun neue Mitstreiter für eine echte Verkehrswende in Österreich. Auch Christine Bauer, die das erste Grüne Sozialressort Österreichs lenken wird, gebührt eine große Gratulation", freuten sich Wiens Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou und der Klubchef der Grünen Wien, David Ellensohn.

"Wir sind überzeugt, dass mit den Grünen in Tirol neue Energie und neue politische Kultur einzieht. Gestärkt wird damit auch eine bundesweite Allianz für Transparenz in der Verwaltung. Hier gibt es in Österreich zahlreiche Hemmschuhe, die schleunigst beseitigt werden müssen", sagten Vassilakou und Ellensohn.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat

Tel.: (+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at