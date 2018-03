Checkmarx gibt Partnerschaft mit Deutsche Telekom zum Anbieten einer Software-Sicherheitslösung bekannt

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Checkmarx Ltd., führend bei Lösungen zum Testen der Sicherheit von Anwendungen, gibt heute eine Partnerschaft mit Developer Garden bekannt, dem Entwicklernetzwerk der Deutsche Telekom AG (DAX; DTE).

"Wir freuen uns, den Beginn dieser wichtigen und strategischen Partnerschaft von Checkmarx und Developer Garden der Deutsche Telekom AG, bekanntgeben zu können. Die Partnerschaft bietet Entwicklern Zugang zu Checkmarx On Demand, der umfassendsten Ressource für Sicherheitssoftware in der Cloud", so David Hyman, VP SaaS Operations bei Checkmarx.

Code Analyzer, der neue Dienst von Developer Garden, wird von der Checkmarx-Technologie zur Analyse von statischem Code betrieben, die von Gartner als "visionär" bezeichnet wurde. Das Tool ermöglicht es Softwareentwicklern, ihren Code einfach auf Sicherheitsrisiken zu scannen und sie zu beheben.

Checkmarx wurde 2006 von Maty Siman, CTO & CISSP, gegründet. Das Unternehmen war ein Vorreiter des Konzepts der auf der Abfragesprache basierenden Lösung zum Identifizieren technischer und logischer Probleme im Code. Checkmarx bietet die beste Möglichkeit für Unternehmen, ihren Software Development Lifecycle (SDLC) zu sichern, was Softwarerisiken systematisch verringert.

Developer Garden (http://www.developergarden.com) ist das Entwicklernetzwerk der Deutschen Telekom. Es ist die zentrale Verbindungsstelle für Softwareentwickler und Geschäftspartner, die hier einfach auf moderne Technologien und Grunddienste zugreifen können.

Developer Garden bietet ein breites Produktportfolio an. Es besteht aus Softwarekomponenten, Webdiensten, Tools und Programmierschnittstellen (Application Programming Interfaces = APIs) für die intelligente und effiziente Softwareentwicklung. Es bietet Entwicklern und Partnern neue Möglichkeiten zum Vertreiben und Monetarisieren ihrer Software.

Ansprechpartner: Dave Hyman VP SaaS Operations E-Mail: Dave.Hyman @ checkmarx.com Telefon: +1(917)546-9085