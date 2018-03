Rainy Day Essentials - Worauf die Fashion-Szene an Regentagen nicht verzichten kann

Feldkirchen/Westerham (ots) - Die Marke GORE-TEX® präsentiert exklusiv die "Must Haves" der Szenekenner für den kommenden Herbst.

Er ist in London ein Markenzeichen, Hamburg ist ebenfalls dafür bekannt und auch Paris, Mailand oder Madrid verschont der Regen nicht. Vor allem im Herbst treffen in Europa mit Regelmäßigkeit Schlechtwetterfronten ein. Aber Regentage haben auch etwas Schönes und geben Raum für essentielle Dinge: Endlich ist mal Zeit für das zerlesene Lieblingsbuch, einen guten Song oder einen Cappuccino, während draußen die Tropfen an die Fensterscheibe prasseln.

Doch so schön es drinnen auch ist, irgendwann heißt es: raus in Regen zum Einkaufen, um ins Kino zu gehen oder Freunde in der Szenebar zu treffen. Kein Grund jedoch sich mit einem Regenschirm zu plagen:

trotz Regen, Sturm und Matsch top gestylt vor die Tür lautet die Devise. Die neuen Citywear- und Footwear-Styles mit GORE-TEX® Technologie sind dabei nicht nur angesagt, sondern halten auch warm und trocken.

"Must Haves" der Szene

"Fashion goes function" - dies haben europäische Szenekenner längst erkannt. So präsentieren Szene-Koch Massimo Temporiti (Mailand), Filmemacher Ken-Tonio Yamamoto (Berlin), Lifestyleredakteurin Olivia Peyronnet (Paris) sowie die Fashion-Fotografen Gerard Estadella (Barcelona) und Jayden Tang (London) ihre persönlichen GORE-TEX® Styles für Regentage auch im Social Web: www.pinterest.com/GORETEXeu.

Lifestyle-Marken setzen auf Funktion

GORE-TEX® Markenpartner wie ACRONYM®, HUGO BOSS, bugatti, Herno oder Prada, haben den Trend hin zu funktionalen Casual-Styles realisiert. Und auch im Footwear-Bereich setzen Marken wie Puma, Timberland, Camper oder Fretzmen auf die wasserdichte, winddichte und atmungsaktive GORE-TEX® Membrane.

Die "Must Haves" der fünf Szene-Avantgardisten und weitere Highlight-Styles für die kommende Herbst/Winter-Saison 2013/2014 hat die Marke GORE-TEX® im aktuellen Lookbook inszeniert:

http://gore.fundh.de/rde_de

Über W.L. Gore & Associates:

Gore ist ein technologiegetriebenes Unternehmen, das nach neuen Entdeckungen und Produktinnovationen strebt. Gore ist vor allem bekannt für seine wasserdichten, winddichten und atmungsaktiven GORE-TEX® Gewebe, darüber hinaus beinhaltet das Portfolio des Unternehmens aber auch alles von High-Performance-Geweben über implantierbare medizinische Geräte bis hin zu industriellen Herstellungskomponenten und Luftfahrtelektronik.

Gore, dessen Hauptsitz in Newark, Del. liegt, wurde 1958 gegründet. Mit 10.000 Angestellten in 30 Ländern erwirtschaftet das Unternehmen einen jährlichen Umsatz von mehr als 3,2 Milliarden US-Dollar. Gore ist eines der wenigen Unternehmen, das seit der Existenz der Ranglisten im Jahr 1984 auf allen U.S.-amerikanischen Listen der "100 besten Arbeitgeber" erschienen ist. Darüber hinaus wird das Unternehmen regelmäßig in ähnlichen Listen auf der ganzen Welt ausgezeichnet. Mehr Informationen stehen unter www.gore.com oder www.gore-tex.de.

