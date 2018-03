Krainer begrüßt Einlenken Fekters

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Finanz- und Budgetsprecher Jan Krainer begrüßt das Einlenken von Finanzministerin Fekter in Brüssel. "Gut, dass Fekter nicht noch mehr Schaden für Österreich angerichtet hat und nun dem Mandat der EU-Kommission zu Verhandlungen mit Drittstaaten zur Steuerbetrugsbekämpfung zugestimmt hat. Sie hat sich an die Regierungslinie gehalten", so Krainer am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Österreich werde damit seinen Beitrag zur Betrugsbekämpfung und zum Kampf gegen Steuerbetrüger leisten. "Das Bankgeheimnis muss dort enden, wo Steuerhinterziehung beginnt", betont Krainer abschließend. (Schluss) mo/rm/mp

