Einladung zur Pressekonferenz Care-Energy mk-group Holding GmbH

Hamburg (ots) - Die mk-group "Care-Energy" nimmt Stellung zu den unrichtigen und verzerrten Darstellungen in der Ausgabe des Handelsblatts vom 14. Mai 2013.

In der Ausgabe des Handelsblatts vom 14. Mai 2013 wird über die Unternehmen der mk-group Holding GmbH in Hamburg sowie ihrer Handelsmarke "Care-Energy" vorsätzlich verzerrt und geschäftsschädigend berichtet. Im Rahmen der Pressekonferenz werden der Geschäftsführer der mk-group Martin Richard Kristek und weitere Personen die geschäftsschädigenden Aussagen in der Ausgabe des Handelsblattes richtig stellen und über die gegen Personen und Institutionen eingeleiteten juristischen Schritte informieren.

Weiters besteht die Möglichkeit direkt Ihre Fragen an die Geschãftsführung zu stellen.

Die Pressekonferenz findet statt am

Mittwoch, den 15. Mai 2013 - 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr

In den Räumen des Park Hyatt Hamburg Raum Gorch Fock Bugenhagenstraße 8 - 10 20095 Hamburg

Bitte akkreditieren Sie sich zur Pressekonferenz mit einer kurzen E-Mail an marc.maerz @ care-energy.de unter Angabe der Personenzahl an, die Teilnahme ist ausschließlich akkreditierten Pressevertretern vorbehalten.

Rückfragen & Kontakt:

Dkfm. Marc März

0151 422 60 332

marc.maerz @ care-energy.de



mk-Group Holding GmbH

Dessauer Strasse 2-4, Lagerhaus G

20457 Hamburg



www.care-energy.de